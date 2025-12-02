Mister în jurul morții unui rapper, în vârstă de 26 de ani. A fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel din Florida

Rapperul Poorstacy, în vârstă de 26 de ani, a fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel din Florida. Muzicianul, al cărui nume real era Carlito Milfort, a fost transportat de urgență la spital, dar nu a mai putut fi salvat. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită, iar autoritățile continuă investigațiile.

Originar din Palm Beach, Florida, Poorstacy se afla în hotel împreună cu o femeie și un copil mic, și se cazase în complex de aproximativ 10 zile înainte de tragicul eveniment, potrivit unui angajat al hotelului, scrie express.

Tânărul artist era cunoscut pentru fuziunea muzicală între hip-hop, punk rock și heavy metal. De-a lungul carierei, a lansat două albume de studio și două EP-uri și a fost inclus pe coloana sonoră nominalizată la Grammy pentru filmul Bill & Ted Face the Music.

Poorstacy a colaborat frecvent cu Travis Barker, legendarul toboșar al trupei Blink-182, în dezvoltarea stilului său muzical.

Ultima sa postare pe Instagram a fost făcută pe 15 august și conținea trei fotografii cu el într-o mașină.