Video A fost elucidat misterul unei crime comise acum 40 de ani. Legătura cu unul dintre „cei mai prolifici criminali în serie”

ADN-ul unui „prolific criminal în serie”, descoperit pe niște pungi de hârtie, a permis autorităților din Colorado să rezolve un caz de crimă de acum aproape 40 de ani.

Cadavrul Rhondei Marie Fisher, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit pe 1 aprilie 1987 lângă o autostradă, la aproximativ 35 de mile sud de Denver - SUA.

Tânăra fusese agresată sexual și strangulată până la moarte.



Biroul șerifului din comitatul Douglas a declarat marți, într-un comunicat de presă, că, după zeci de ani de investigații, oficialii au făcut legătura între ADN-ul găsit pe niște pungi de hârtie și Vincent Darrell Groves, „unul dintre cei mai prolifici infractori din Colorado”.

„Obținerea unui profil ADN viabil de pe pungi de hârtie vechi de aproape patru decenii este extrem de rară și subliniază valoarea extraordinară a conservării meticuloase a probelor și a reevaluării periodice a probelor criminalistice”, a mai transmis Biroul Șerifului, potrivit NBC News

Rhonda Marie Fisher a fost văzută ultima dată în noaptea dinaintea morții sale în Denver, la aproximativ o oră de mers cu mașina spre nord de locul unde a fost găsit cadavrul ei, au declarat autoritățile.

În săptămânile dinaintea uciderii tineri, Fisher a locuit la diferite cunoștințe, au declarat autoritățile. La începutul anchetei, a existat o persoană suspectă, dar aceasta a fost în cele din urmă exonerată, potrivit biroului șerifului.

„Deși Groves a murit în 1996 și nu poate fi urmărit penal,„sperăm că acest lucru va aduce răspunsuri mult așteptate familiei Rhondei”, se arată pe pagina de Facebook a Douglas County Sheriff's Office

Nici măcar după repetarea testelor ADN în 2017, „nu au fost obținute profiluri ADN complete pentru identificarea autorului”, potrivit comunicatului.

„Acest caz este o dovadă a angajamentului nostru de a urmări justiția pentru fiecare victimă, indiferent de cât timp a trecut. Rhonda Fisher a fost mamă, fiică, soră și prietenă. Cazul ei exemplifică dedicarea anchetatorilor DCSO, a partenerilor criminaliști și a specialiștilor în cazuri neobosit, adesea ani la rând, pentru a aduce închiderea familiilor care au îndurat așteptări inimaginabile. Vom continua să prioritizăm cazurile vechi, pe măsură ce știința evoluează, la fel evoluează și capacitatea noastră de a descoperi adevărul. Angajamentul nostru față de aceste investigații și față de familiile care așteaptă răspunsuri, nu va ezita niciodată”, mai arată Douglas County Sheriff's Office.