Atac cu cuțitul în Sectorul 5: un bărbat de 47 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori de un individ, în urma unui conflict spontan

Un conflict spontan izbucnit în fața unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei s-a transformat într-o agresiune extrem de violentă. Un bărbat de 47 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, iar agresorul, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, atacul a avut loc în seara zilei de 1 august 2026, în jurul orei 21.40, la parterul unui bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Anchetatorii susțin că, pe fondul unui conflict izbucnit spontan, suspectul l-a atacat cu un cuțit cu lama de 18 centimetri pe un bărbat de 47 de ani, lovindu-l în repetate rânduri în mai multe zone ale corpului.

Victima a suferit mai multe răni, iar, potrivit concluziilor medico-legale, leziunile necesită între 12 și 14 zile de îngrijiri medicale.

Procurorii precizează că „agresiunea s-a oprit doar după intervenția unor martori aflați la fața locului”.

De asemenea, fapta a fost comisă în prezența mai multor persoane, împrejurare care, potrivit anchetatorilor, a tulburat ordinea și liniștea publică.

La data de 3 august, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva bărbatului de 38 de ani și au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Totodată, urmează să solicite Tribunalului București arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.