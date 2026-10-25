Un bărbat de 43 de ani din Alba Iulia a fost imobilizat și încătușat după ce a intrat în sediul Poliției cu o armă și o grenadă folosite în jocurile de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către un agent aflat în serviciu. Acesta i-ar fi cerut polițistului să îl împuște. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Un bărbat a intrat în sediul Poliției din Alba Iulia cu o armă și o grenadă de airsoft. Foto: Captură Video / Facebook

UPDATE Bărbatul în vârstă de 43 de ani care a intrat sâmbătă seara în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă și o grenadă de tip airsoft, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru ultraj și pentru portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase, după ce ar fi îndreptat obiectele spre un polițist aflat în serviciu și i-ar fi cerut să îl împuște.

Măsura reținerii a fost dispusă de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

„Faţă de bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, a transmis IPJ Alba.

Știrea inițială

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, 24 octombrie, în zona de acces controlat a Poliției Municipiului Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, bărbatul ar fi venit înarmat cu o replică de tip airsoft și cu o grenadă utilizată în cadrul acestor jocuri.

Polițiștii aflați în sediu au intervenit imediat și l-au imobilizat. La fața locului au ajuns și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit asupra bărbatului și un briceag.

Reprezentanții IPJ Alba au precizat că agentul căruia i-ar fi fost îndreptate obiectele nu a fost rănit în timpul incidentului.

Cazul este cercetat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat alte detalii privind motivele pentru care bărbatul ar fi intrat în sediul Poliției și i-ar fi cerut agentului să îl împuște.