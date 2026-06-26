Natalia Intotero (PSD) îl atacă pe Siegfried Mureșan: „Premierul pe care nimeni nu l-a ales, dar care apare pe listele de funcții”

Deputatul PSD Natalia Intotero a publicat pe Facebook un atac la adresa europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan. În mesajul său, Intotero susține că Mureșan este „premierul pe care nimeni nu l-a ales, dar care apare mereu pe lista celor care împart funcții”, criticând totodată parcursul său politic și influențele din spatele acestuia.

„Debutul său politic s-a făcut pe structurile lui Traian Băsescu și ale Elenei Udrea”, a scris deputata PSD, care îl acuză pe europarlamentar și că ar fi acționat împotriva intereselor fermierilor români în contextul acordului Mercosur.

Postarea este însoțită și de o ilustrație în care Siegfried Mureșan apare portretizat ca o marionetă, ale cărei sfori ar fi controlate de o mână inscripționată „Bruxelles”.

„Întrebări despre contribuția pentru România”

Intotero pune la îndoială contribuția concretă a europarlamentarului pentru județul Hunedoara, de unde provine acesta.

„Siegfried Mureșan este hunedorean la origine. Însă, dincolo de CV-ul construit la Bruxelles, rămân niște întrebări legitime: ce a făcut concret pentru Hunedoara, pentru oamenii locului, pentru județul din care a plecat? Ce proiecte majore a adus acasă? Ce investiții? Ce rezultate palpabile?”, se arată în postare.

„Legături politice și acuzații privind traseul”

Deputata PSD afirmă că Mureșan ar fi fost promovat politic în structurile Mișcării Populare, partid asociat lui Traian Băsescu și Elenei Udrea, în 2014, și susține că acesta ar fi părăsit ulterior formațiunea pe fondul declinului acesteia.

De asemenea, Intotero mai afirmă că numele europarlamentarului ar fi fost vehiculat încă din 2018 pentru funcția de premier.

Critici privind politica europeană

În același mesaj, deputata PSD critică și pozițiile lui Siegfried Mureșan la nivel european, în special în raport cu acordul Mercosur, despre care susține că ar fi fost defavorabil fermierilor români.

„România are nevoie de un premier care să cunoască realitățile din țară, nu doar culoarele de la Bruxelles”, mai afirmă aceasta.

În încheiere, Intotero susține că România ar avea nevoie de „un premier care să fi demonstrat că poate construi aici, pentru români, nu doar să bifeze funcții și susțineri de partid”.

Siegfried Mureșan este varianta oficială de premier din partea PNL - USR - UDMR. Anunțul a fost făcut vineri, 26 iunie.