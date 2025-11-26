search
Ministrul Mediului explică golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”

0
0
Publicat:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat motivele reale pentru care lacurile Vidraru și Paltinu au fost golite parțial, respingând ferm teoriile conspirației apărute pe rețelele sociale. Oficialul a subliniat că lucrările sunt planificate, controlate și realizate de specialiști, fără riscuri pentru populație sau pentru alimentarea cu apă.

Hidroelectrica a reluat golirea Lacului Vidraru FOTO: Adevărul
Hidroelectrica a reluat golirea Lacului Vidraru FOTO: Adevărul

Întrebată de ce două acumulări importante sunt golite în același timp, ministrul a precizat că nu există nicio legătură între intervențiile de la Vidraru și cele de la Paltinu.

Sunt două lucrări care au loc împreună cu Hidroelectrica, împreună cu Apele Române. Toate autoritățile știu de aceste lucrări. Sunt două lucrări total separate, deci n-au legătură între ele. Sunt controlate, sunt făcute tocmai pentru a realiza anumite obiective în zonele respective”, a explicat Diana Buzoianu la Digi24.

La Vidraru are loc un proces etapizat de retehnologizare: „Practic apa este luată de acolo și se dă drumul controlat pentru a vedea unde mai sunt probleme, pentru a se face remedierile și pentru a întări infrastructura”, a precizat ministrul.

În schimb, la Paltinu a fost descoperită recent o colmatare, iar specialiștii au decis scăderea nivelului apei pentru eliberarea zonei afectate.

Situația de la Vidraru: deversări controlate și verificări tehnice

Hidroelectrica a anunțat că miercuri, 19 noiembrie, între orele 07:00 - 16:00, au fost reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a procesului de golire a lacului.

Operațiunea este monitorizată strict împreună cu ABA Argeș-Vedea, ISU, Sistemul de Gospodărire a Apelor și autoritățile județene.

În perioada 30 octombrie - 18 noiembrie, au fost realizate lucrări de consolidare în zonele considerate critice. Deversările sunt necesare pentru verificarea capacității albiei Argeșului și pentru confirmarea stabilității lucrărilor hidrotehnice.

Compania avertizează populația să evite zona și precizează că operațiunea nu afectează turbiditatea apei potabile: debitele sunt tranzitate pe albia veche, iar legătura cu canalul de fugă care alimentează stația de tratare din Curtea de Argeș este întreruptă.

Paltinu: nivel scăzut pentru remedierea unor probleme tehnice

La Barajul Paltinu, pe Valea Doftanei, intervențiile au început după ce verificările din vară au indicat o problemă la vanele de golire de pe fundul lacului.

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a stabilit o cotă optimă pentru lucrări la 603 metri, iar nivelul apei a fost redus semnificativ. Localnicii spun că lacul nu a mai fost atât de gol niciodată. Lucrările vor continua până la identificarea soluției optime de remediere.

Impactul asupra energiei și alimentării cu apă potabilă

Ministrul a confirmat că, în perioada lucrărilor, Vidraru nu produce energie electrică, însă a subliniat că aceasta este o etapă necesară.

„Funcția principală de producere de energie nu mai este realizată, dar tocmai pentru că avem nevoie de aceste lucrări ca să fie realizată această funcție principală, ele sunt controlate, nu reprezintă niciun pericol pentru oamenii din aval”, a spus Buzoianu.

În privința alimentării cu apă potabilă, ministrul a fost categorică: „Nu este afectată. Primesc apă din altă parte. Alimentarea cu apă potabilă este în continuare accesibilă pentru toată lumea”.

Când se vor umple lacurile la loc?

Ministrul nu a oferit un termen exact: „Nu putem să răspundem concret. Depinde și de cum arată exercițiile care au loc. Sunt lucrări care necesită mai întâi să vedem de câte ori mai este nevoie de aceste exerciții controlate”.

Totuși, ea a subliniat că nu sunt lucrări care se vor întinde pe perioade foarte lungi și că scopul lor este creșterea siguranței și eficienței.

Ministrul respinge ferm teoriile conspirației

Buzoianu a reacționat și la avalanșa de dezinformări apărute pe TikTok, inclusiv afirmații că apa ar fi vândută în Franța sau că se caută aur pe fundul lacului.

Întrebată dacă este aur pe fundul acestor lacuri, Diana Buzoianu a răspuns: „Nu. Poate ar fi ceva scăpat de oameni prin zonele respective, dar nu. E fake news”.  

Noi suntem, de fapt, într-un război hibrid… cu niște mișcări extremiste și cu niște mișcări din Rusia care ne vor manipulați, ne vor cu aceste informații false”, a spus ministrul.

Ea califică aceste teorii drept propagandă și manipulatorii care se răspândesc rapid online: „Dacă sunt teorii ale conspirației care ajung la sute de mii sau milioane de români, trebuie neapărat să răspunzi”.

Lucrări planificate, fără riscuri pentru populație

Ministrul a insistat că situația este sub control: „Nu există niciun fel de pericol pentru comunități, iar accesul la apă este asigurat”.

Totodată, ea a reafirmat că intervențiile sunt programate, supravegheate de specialiști și au ca scop modernizarea și securizarea unor obiective strategice: „Acest moment a fost ales intenționat, este planul care a fost propus de specialiști”.

