Luni, 18 August 2025
Video Rețelele sociale s-au umplut de fake news despre golirea Lacului Vidraru: „Dispar comorile”, „francezii vor să pună mâna pe aur”

Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe fake news distribuite pe rețelele sociale vor să acrediteze ideea că francezii golesc lacul Vidraru ca să pună mâna pe aurul de pe fundul acumulării de apă.

„Suntem o țară bogată, o țară lăsată de Nicolae Ceaușescu... tara noastră se duce încetul cu încetul”, scrie autorul unei postări, care distribuie un clip însoțit de un fake news și o întrebare capcană:

 „Zona este bogată în aur aluviinar, de asta vor să golească barajul Vidraru?”.

Rețelele sociale sunt pline de astfel de postări.

„E mult aur, e mult de furat la Vidraru”

Valul de fake news a dat naștere unor ironii și pamflete.

„Filmat de aproape! Se golește barajul Vidraru și fură nu doar apa, ci și aurul ascuns în nămol. Tu ai vedea asta?”, scrie într-o altă postare pe TikTok, în care este distribuit un clip generat de AI.

Imaginile sunt însoțite de următoarea legendă. „E mult aur, e mult de furat la Vidraru. Se golește barajul și ... dispar comorile”.

Comentariile sunt însă cât se poate de serioase:

 „Nu trebuie lăsați să ne fure”, a reacționat cineva.

„APA ROMÂNIEI ESTE A FRANȚEI TOCMAI DE ACEIA VOR SECA TOATE LACURILE PTR AUR SI APA SCUMPĂ”, a comentat altcineva (ortografia aparține autorului).

„Francezii au secat Vidraru .... Acum pleacă cu nămolul la Paris. Aur inclus”, scrie într-un alt text care însoțește tot un clip creat de AI.

De ce se golește, de fapt, Lacul Vidraru

De la 1 august, Lacul Vidraru este golit complet pentru prima dată de la darea sa în exploatare în anul 1966, începând cu data de 1 august 2025, a anunțat Primăria orașului Curtea de Argeș printr-un comunicat transmis pe Facebook.

Citește și: Legenda lui „Vidrar Vânătorul” și colonia de sub lac, inundată la umplerea acumulării

Procedura de golire este realizată de Hidroelectrica în mai multe etape succesive, cu finalizarea prevăzută pentru 28 februarie 2026, fiind parte din proiectul de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Lucrări pentru siguranța barajului

Golirea completă este o operațiune necesară pentru ca echipele tehnice să poată interveni asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului, punând în siguranță întreaga amenajare și asigurând funcționarea acesteia pentru un nou ciclu de viață.

Contractul pentru retehnologizare a fost adjudecat de asocierea formată din Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. și Butan Grup, cu o valoare de 188,3 milioane euro fără TVA.

„Această acțiune se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Apelor (art. 66), fiind avizată de Administrația Națională «Apele Române» și beneficiind de acordul de mediu necesar. Rugăm cetățenii și operatorii economici din zonă să își adapteze activitățile corespunzător, în funcție de evoluția lucrărilor”, a transmis Primăria orașului Curtea de Argeș.

Barajul Vidraru, faza de execuție 1964. FOTO: Hidroelectrica
Barajul Vidraru, faza de execuție 1964. FOTO: Hidroelectrica

Un lac cu rol energetic și turistic

Lacul artificial Vidraru, creat în 1965, are o suprafață de 893 de hectare și un volum de 465 de milioane de metri cubi, fiind folosit pentru producția de energie electrică, prevenirea inundațiilor și irigații. Totodată, lacul reprezintă un important punct de atracție turistică, folosit pentru recreere, sporturi și pescuit.

Citește și: Lacul Vidraru, golit complet pentru prima dată de la inaugurarea sa în 1966. Care este motivul

Cruci care ies din apă și suflete care-și caută liniștea

De amintit că, tot în online, se vorbește despre un sat inundat în urmă cu câteva decenii pentru amenajarea Lacului Vidraru.

Există, într-adevăr, unele legende locale care pomenesc despre oameni care au refuzat să-și abandoneze casele și au pierit înecați sub apele lacului Vidraru la umplerea acumulării şi despre cruci de cimitir care ies, din când în când, la suprafață.

Dar cum orice legendă are în spate o umbra de adevăr, și printre rândurile acestor relatări terifiante se regăsesc realități istorice, precum cea a umplerii giganticei acumulări, pentru că sub lac se găsesc, într-adevăr rămășițele unei enclave cândva plină de viață. Dar nu este vorba de un sat, ci de o colonie de muncitori, inundată intenționat la umplerea lacului, un proces care a durat aproape un an (căci lacul se întinde pe o lungime de 14 kilometri, ocupă 870 de hectare şi înmagazinează 320 milioane metri cubi de apă, volumul său util, dar poate ajunge până la un total de 465 milioane metri cubi).

