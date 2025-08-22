Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat vineri, 22 august, că au fost alocate fonduri pentru 2.200 de mineri din Valea Jiului, care nu și-au primit salariile. „E o situație care nu-mi place absolut deloc”, a spus ministrul.

„În urmă cu două zile am aflat de situația foarte complicată de la complexul energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care și așa lucrează în condiții foarte grele, care își pun viața în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu și-au primit salariile la timp”, a transmis vineri Bogdan Ivan, pe FB.

Ministrul susține că, în 24 de ore, a făcut o ordonanță de guvern și a emis ordinul de ministru, prin care se pot aloca 50 de milioane de lei în prima etapă, pentru a se plăti în cel mai scurt timp posibil salariile oamenilor.

„E o situație care nu-mi place absolut deloc. Nu mi se pare onest și corect ca oameni plătiți să-și facă treaba în conducerea companiei, să nu facă acest lucru la timp și să ne informeze doar pe ultima sută de metri când există o problemă reală, să venim și să îi salvăm în continuare”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, în cel mai scurt timp, vor fi virați banii către companie și vor putea să fie plătite salariile.