Preşedintele Nicușor Dan nu se duce la Davos, dar participă joi la reuniunea Consiliului European din Belgia

Nu este clar de ce până la ora la care scriu articolul singura informaţie despre această participare vine de la consilierul prezidenţial Valentin Naumescu pe Facebook, şi nu de la un comunicat oficial al Administraţiei Prezidenţiale.

Iată ce spune Naumescu:

Ne pregătim pentru participarea Președintelui României la reuniunea extraordinară a Consiliului European de joi, din Belgia. România este o țară europeană, membră a UE de 19 ani. Majoritatea societății românești susține ferm apartenența la UE și valorile fundamentale europene – libertatea, democrația, statul de drept, egalitatea, demnitatea și drepturile omului.

Întâmplător, sau nu, tot joi, 22 ianuarie, are loc la Davos întâlnirea preşedintelui Trump cu cei ce doresc să intre în Consiliul Mondial al Păcii. Preşedintele Nicușor Dan a primit şi el o invitaţie, numărându-se printre cei peste 60 de şefi de state invitați în acest Consiliu Mondial, iniţiat şi condus de Trump, şi la care taxa de intrare este de 1 miliard de euro.

Nicușor Dan a ales între cele două întâlniri pe aceea de la Consiliul European, cum este şi normal, România este membru al UE de 19 ani şi avantajele participării la UE nu mai trebuie enumerate.

Întâlnirea de la Bruxelles a fost convocată în mod neprevăzut şi de urgenţă, pentru a discuta în principal tensiunile foarte mari dintre UE şi SUA, în urmă intenţiei lui Trump de a anexa Groenlanda.

America ameninţă statele care se opun acestei anexări cu taxe vamale asupra mărfurilor exportate în America, iar UE discută joi măsuri de retorsiune, răspunsuri politice şi comerciale la actul de agresiune al lui Trump asupra unei ţări NATO, Danemarca, de care aparţine Groenlanda.

Întâlnirea de joi este o întâlnire informală extraordinară, destinată numai liderilor statelor UE pentru a gestiona rapid o criză externă bruscă.

Liderii ţărilor UE vor analiză impactul tarifelor crescute de către Trump asupra economiilor UE şi relaţiilor comerciale transatlantice.

UE ia în calcul măsuri de retorsiune la adresa Americii printre care:

- Activarea instrumentului anti-coercitie (ACI), un mecanism conceput pentru a contracara presiuni economice externe şi care nu a mai fost folosit până în prezent.

- Posibile tarife comerciale de retorsiune pentru produse americane în valoare de până la 93 miliarde euro.

Multe state europene, posibil şi România, doresc mai întâi dialog şi evitarea escaladării, deşi după ultimele declaraţii şi acţiuni ale lui Donald Trump nu ne putem aştepta ca acesta să cedeze la intenţia de a anexa Groenlanda. Şi nici Europa nu poate ceda, pentru că un astfel de eveniment, anexarea efectivă a Groenlandei ar fi urmat şi de alte tentative ale lui Trump, de exemplu anexarea Canadei. Trump şi-a etalat personalitatea, nu-i pasă de legile internaţionale, vrea „pace” prin forţă, îşi pune în valoare caracterul de samsar imobiliar, dar acum este samsar de teritorii.

De la summitul de joi, de la Bruxelles se aşteaptă:

-Un acord politic comun privind modul în care UE răspunde ameninţărilor comerciale;

-Evaluarea formală a instrumentelor comerciale şi a sancţiunilor economice posibile;

-O posibilă declaraţie comună a UE de susţinere a danemarcei şi Groenlandei şo de apărare a ordinii internaţionale bazate pe reguli.

-Mesaje de unitate în faţă presiunilor externe, dar şi dorinţa de a nu escalada spre un conflict comercial deschis.

Trump este în situaţia de a arăta poporului american că este puternic şi restul lumii este obligat să-l asculte. După eşecul din Ucraina, Venezuela, Iran, tentativa de a anexa Groenlanda este ultima ocazie pentru a convinge alegătorii americani să dea votul republicanilor la alegerile intermediare din noiembrie 2026.

România, preşedintele Nicușor Dan au ales să ignore „chemările” lui Trump de participare la Davos, la înfiinţarea Consiliului Mondial al Păcii care, întâmplător sau nu, are loc tot joi 22 ianuarie. Pur şi simplu nu era posibilă o altă alegere, pentru că România este membru UE şi se bazează politic, economic, social, militar pe UE, mai mult decât pe America.

Vom vedea declaraţiile preşedintelui Nicușor Dan legate de acest eveniment, în care va lămuri poziţia României în conflictul UE-America, privind Groenlanda.