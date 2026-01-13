search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Liderii europeni se întâlnesc cu Trump la Davos. Ce vor discuta?

Publicat:

Liderii mai multor state europene urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu preşedintele SUA, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, într-o încercare de a-i obţine sprijinul personal pentru garanţiile de securitate oferite Ucrainei după un eventual armistiţiu, relatează Financial Times, citând surse apropiate discuţiilor.

Donald Trump, așteptat la Davos/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump, așteptat la Davos/FOTO:EPA/EFE

Întâlnirea este programată pentru miercuri, 21 ianuarie, şi ar urma să aibă loc în contextul unei reuniuni mai largi între Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. La discuţii sunt aşteptaţi liderii Italiei, Germaniei, Franţei, Canadei şi Marii Britanii, precum şi preşedinta Comisiei Europene. De asemenea, oficialii nu exclud participarea altor lideri din aşa-numita „coaliţie a celor dispuşi”.

În paralel, consilierii pentru securitate naţională ai statelor implicate plănuiesc o reuniune separată, menită să pregătească poziţiile comune înaintea discuţiilor la nivel înalt.

Potrivit surselor citate, principala miză a întâlnirii este obţinerea acordului lui Donald Trump pentru un set de garanţii de securitate convenite de liderii europeni săptămâna trecută, la Paris. Acestea ar presupune, între altele, desfăşurarea de trupe franceze şi britanice în Ucraina după încetarea focului, cu scopul de a descuraja o eventuală reluare a agresiunii ruse.

Oficialii europeni consideră aceste garanţii esenţiale pentru a preveni un nou atac al Rusiei, însă rămân preocupaţi de nivelul de angajament personal al lui Trump faţă de sprijinirea Ucrainei după încheierea unui acord de pace.

„Fără Statele Unite, nimic din toate acestea nu va funcţiona. Deocamdată, nu este clar ce simte cu adevărat Trump”, a declarat un oficial european sub protecţia anonimatului.

În acest context, presa a relatat anterior că Marea Britanie şi Franţa ar putea contribui cu aproximativ 15.000 de militari la un posibil contingent multinaţional de menţinere a păcii în Ucraina — un număr semnificativ mai mic decât estimările iniţiale.

Pe de altă parte, într-un interviu acordat recent publicaţiei The New York Times, Donald Trump a sugerat că ar fi dispus să îşi asume angajamente privind rolul Statelor Unite în apărarea viitoare a Ucrainei, precizând însă că această disponibilitate se bazează pe convingerea sa că Rusia nu va mai încerca să atace din nou.

Europa

