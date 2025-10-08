search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Washington cu Marco Rubio. Principalele teme discutate

Publicat:
Ultima actualizare:

Secretarul de Stat american Marco Rubio și ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, au avut miercuri, începând cu ora 21:30, ora României, o întâlnire bilaterală în care au fost abordate subiecte precum Apărarea, Securitatea regională și Energia.  

image

„A fost o întâlnire excelentă. Atât pentru România, cât și pentru SUA, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât și în proiectele comune pentru energie și legăturile umane care s-au creat pe fondul construirii acestui parteneriat strategic.

Este a treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summitul NATO, apoi în formatul Națiunilor Unite, la New York, în formatul de lucru trans-atlantic. Cu toate acestea, este prima întâlnire bilaterală pe care o avem”, a spus Oana Țoiu la Antena 3 CNN. 

Întrebată dacă a discutat despre o prezentă sporită a trupelor americane pe teritoriul țării noastre, Țoiu spune: „Am agreat împreună că este foarte important ca această prezența să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci pentru regiune. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO. Am discutat și despre producția care ține de zona militară, de armament și investițiile viitoare în România. În aceste vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune. Ei deja au luat această decizie pe care președintele Nicușor Dan a anunțat-o în Parlament de crește prezența României ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociul. În ceea ce privește analiza posturii în Europa față de Indo-Pacific, aici o să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârșitul anului”. 

A doua mare temă de discuție a fost cea legată de Energie. 

„Am discutat și de nuclear, dar și de rolul pe care România îl are în a contribui la partea logistică foarte importantă pentru SUA în ceea ce privește aducerea în Europa a LNG-ului. 

Un moment cordial în conversație a fost legat mai degrabă de trecut, România și SUA sunt printre primele țări din lume, care nu doar că au descoperit petrol și au început să-l folosească, ci și una dintre primele multinaționale din lume în zona este româno-americană, noi am găsit în documentele oficiale, în Monitorul oficial, în arhive, chiar din 1915  și l-am făcut cadou secretarului de Stat. Și cu companiile americane care au prezența în România să accelerăm proiectele inclusiv în privința reactoarelor de la Cernavodă”,, a mai declarat aceasta.

În jur de 30 de minute a durat întrevederea cu Secretarul de stat american. La final, s-a făcut schimb de cadouri, însă, acest lucru s-a făcut la nivel de „echipa de consilieri” și ministrul nu a apucat să vadă darul primit.

De asemenea, Oana Țoiu a anunțat că a discutat cu Marco Rubio și despre vizita Președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii și întâlnirea cu Președintele Donald Trump, care va avea loc anul viitor. 

„Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor”, a declarat Oana Ţoiu.

Știre în curs de actualizare

