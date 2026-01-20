„Timpul lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”. Fostul șef NATO cere fermitate față de Donald Trump

NATO traversează cea mai gravă criză din istoria sa, după ce președintele american Donald Trump a făcut amenințări cu privire la Groenlanda. Fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, cere ca Trump să nu mai fie „lingușit” și avertizează că fermitatea este singura limbă pe care liderul american o respectă.

„Nu este o criză doar pentru NATO, este o criză pentru comunitatea transatlantică în ansamblul său și o provocare la adresa lumii, pentru ordinea internațională pe care o cunoaștem după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Rasmussen într-un interviu telefonic pentru AFP, de la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.

Fostul premier danez îi îndeamnă pe actualul secretar general al NATO, olandezul Mark Rutte, și pe principalii lideri europeni să adopte poziții mai ferme: „Trebuie să schimbăm strategia și să ajungem la concluzia că singurul lucru pe care Trump îl respectă este forța, fermitatea și unitatea. Este exact ceea ce trebuie să demonstreze Europa. Timpul lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”, a tunat el, citat de News.ro.

La Davos, mai mulți lideri europeni și Mark Rutte speră să-l convingă pe Trump să renunțe la amenințările împotriva Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei, stat membru al Uniunii Europene și NATO.

O ruptură care avantajează Rusia și China

Rasmussen consideră că, deși amenințările lui Trump au creat o ruptură bruscă între SUA și aliații tradiționali, există încă posibilitatea de a găsi soluții care să întărească NATO. „Este vorba despre o situație cu totul nouă, care diferă de toate celelalte diferende pe care le-am cunoscut în istoria NATO”, a explicat el.

Fostul șef al NATO avertizează însă că, dacă Trump ar ataca Groenlanda și ar desfășura acțiuni militare împotriva insulei, „asta înseamnă, de facto, sfârșitul NATO”. El atrage atenția că atenția lumii se mută de la adevărata amenințare, Războiul din Ucraina, către Groenlanda, „care nu reprezintă o amenințare reală la adresa securității Atlanticului de Nord”.

Groenlanda nu este de vânzare

Rasmussen, în vârstă de 72 de ani, îndeamnă la un „dialog constructiv” cu Statele Unite privind Groenlanda. El sugerează actualizarea Acordului din 1951 privind desfășurarea trupelor americane, deschiderea insulei pentru investiții miniere americane și excluderea Rusiei și Chinei din astfel de proiecte. „Putem îndeplini toate cererile lui Donald Trump”, spune el.

Există însă o excepție clară: cedarea Groenlandei. „Nu este de vânzare și, în calitate de expert imobiliar, el ar trebui să știe că, atunci când un bun nu este de vânzare, nu-l poți cumpăra”, a încheiat Rasmussen.