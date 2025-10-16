Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Trebuie să creștem capacitățile și să echilibrăm industria de apărare”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat miercuri, 15 octombrie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, subliniind angajamentul României pentru întărirea capacităților de apărare europene.

Întâlnirea, desfășurată sub forma unei cine de lucru, a avut în centru discuțiile privind măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice din 2030, prevăzute în inițiativa Defence Readiness 2030.

Totodată, a fost prezentată viitoarea foaie de parcurs (Roadmap) ce va fi discutată la Consiliul European din 23-24 octombrie 2025, document ce urmărește creșterea nivelului de pregătire și coordonarea eforturilor europene în domeniul apărării.

Miniștrii apărării au subliniat necesitatea unei implicări mai active a UE în reducerea deficitelor critice de capabilități, prin adoptarea unor abordări comune și prin consolidarea mandatului Agenției Europene de Apărare. În plus, au fost evidențiate proiectele „fanion” ale Comisiei Europene, menite să prioritizeze și să eficientizeze eforturile statelor membre.

În intervenția sa, ministrul Ionuț Moșteanu a accentuat importanța inițiativelor dedicate securității Flancului Estic, precum Eastern Flank Watch și European Drone Defence, și a subliniat necesitatea creșterii capacităților de producție în zonele expuse riscurilor militare.

„Salut aceste inițiative europene și consider important ca implementarea lor să țină seama atât de urgența completării deficitelor de capabilități, cât și de nevoia de creștere a capacităților de producție, inclusiv prin echilibrarea amprentei geografice a industriilor de apărare la nivelul UE și extinderea acestora în zonele cele mai expuse la amenințări militare”, a subliniat ministrul Moșteanu.

În cadrul reuniunii, Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a prezentat evaluarea sprijinului acordat Ucrainei și a invitat statele membre să exploreze noi modalități de integrare a acestui partener în inițiativele europene de apărare.