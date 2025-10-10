Rezerviștii din București și Ilfov, chemați de MApN la un exercițiu de mobilizare

Rezerviștii din București și Ilfov vor participa, între 12 și 20 octombrie, la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru verificarea pregătirii populației și a instituțiilor pentru apărare.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri că în perioada 12 - 20 octombrie se va desfășura, în municipiul București și în județul Ilfov, exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, denumit MOBEX B-IF-25.

Cooperare între mai multe instituții

Potrivit comunicatului MApN, exercițiul este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Scopul exercițiului

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au rolul de a verifica modul în care unitățile militare pot fi completate cu personal și tehnică, dar și de a consolida coeziunea între rezerviști și militarii activi, a explicat ministerul.

Rezerviștii care au domiciliul în București și în județul Ilfov și care vor fi convocați la unitățile militare la care sunt arondați vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

Exerciții anterioare

Exerciții similare au mai avut loc în București și Ilfov în anii 2013 și 2021. În 2025, MApN a mai organizat alte două exerciții MOBEX: în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.