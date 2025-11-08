Exercițiu NATO de amploare în România: peste 5.000 de militari din 10 țări se antrenează în mai multe poligoane din țară

Peste 5.000 de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare desfășurat pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane din țară au loc misiuni de luptă simulate, menite să testeze capacitatea de reacție și cooperare a forțelor aliate în condiții dificile.

Unul dintre cele mai importante puncte de antrenament este poligonul de la Cincu, în județul Brașov. „Câmpul de luptă” de aici se întinde pe o suprafață de 10.000 de hectare, unde militari români, francezi, portughezi, polonezi și macedoneni se antrenează în scenarii complexe, forță contra forță.

Timp de cinci zile, participanții trăiesc în condiții similare celor de pe front – fără spații de dormit amenajate sau săli de mese. Militarii dorm în tranșee, mănâncă în aer liber și execută misiuni de luptă în teren accidentat, potrivit Știrile ProTV.

Străinii care au mai participat la exercițiile din România spun că s-au obișnuit cu partenerii români și chiar au învățat câteva cuvinte în limba noastră. „Mereu spun «fraților» sau, dacă ne știm de mai mult timp, spun «tu ești fratele meu» și e cel mai important în relația noastră”, a declarat maiorul Jozef Niedzwiedzki, comandant de pluton din Polonia.

Scopul exercițiului este de a îmbunătăți coordonarea și comunicarea între forțele aliate. „Aceste exerciții ne confirmă nouă, aliaților, că vorbim aceeași limbă. Am întâlnit foarte multe elemente care nu erau acoperite de procedurile unității mele și vă dați seama că, la finalul acestui exercițiu, vor fi actualizate”, a explicat comandantul batalionului românesc, Valentin Mihalache.

Exercițiul se va încheia pe 13 noiembrie, urmând ca rezultatele să fie analizate pentru a îmbunătăți strategiile comune de apărare în cadrul NATO.