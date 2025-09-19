search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mii de soldați NATO și sute de vehicule blindate ajung în România. Ionuț Moșteanu: „Ne antrenăm împreună cu aliații”

0
0
Publicat:

Aproximativ 5.000 de soldați și aproape 900 de vehicule blindate vor ajunge în România pentru unul dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate anul acesta. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că exercițiul va începe pe 20 octombrie și se va întinde până pe 13 noiembrie, în mai multe poligoane din țară.

Ionuț Moșteanu a explicat cum va decurge exercițiul NATO FOTO: Facebook
Ionuț Moșteanu a explicat cum va decurge exercițiul NATO FOTO: Facebook

Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 8-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea aliaților NATO spre România a început. În 20 octombrie va începe acest exercițiu. Până în 13 noiembrie va fi în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Principalii sunt aliații francezi care sunt staționați permanent la 5.000. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și, din nou, va fi un exercițiu NATO, nu un exercițiu al României”, a precizat Moșteanu, în direct la Digi24.

Cele mai mari desfășurări vor avea loc la Cincu și Smârdan, dar vor fi și exerciții la Capu Midia, Babadag și în alte poligoane. Ministrul a subliniat că efectivele se vor putea vedea în toată țara.

„Nu suntem în război”

Întrebat despre provocările din partea Rusiei, Moșteanu a făcut o distincție clară: „Întâi vreau să fac o distincție foarte clară dintre război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război. Noi suntem o țară pe timp de pace. Dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi. Și nici nu ar fi înțelept. Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim pentru aceste provocări care au tot fost, sunt și vor mai fi cu siguranță. Să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”.

Ministrul Apărării a amintit și inițiativa anunțată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul suprem aliat în Europa, generalul Grynkewich, referitoare la creșterea capabilităților de apărare pe flancul estic, prin proiectul „Eastern Sentry”.

Soldații, antrenați să doboare drone

Moșteanu a comentat și declarațiile șefului comandamentului NATO, potrivit căruia militarii sunt instruiți să doboare drone cu mitraliera: „Orice soldat are parte de instrucție. Am fost acum câteva zile la Smârdan, la Galați, am văzut soldații români antrenându-se, iar ieri am fost în poligon la Cincu și am văzut soldații aliați. Sunt antrenamente permanente și sunt pregătiți pentru orice. Și asta este bine și asta ne permite să ne vedem de viață și să dormim liniștiți”.

El a explicat că ordinele pentru astfel de operațiuni se dau doar de comandanți, în funcție de datele și informațiile disponibile, și a atras atenția asupra utilizării dronelor comandate prin fibră optică, foarte folosite în Ucraina și Rusia.

„Îi rog pe români să aibă încredere în armată”

Ministrul a recunoscut că pot apărea noi provocări la graniță, însă a subliniat că România nu este ținta unui atac: „Evaluarea mea e că a fost o provocare atât în Polonia, cât și în România și vor mai fi astfel de provocări. Însă noi nu suntem atacați, nu suntem în război. În Ucraina e cu totul altceva”.

Moșteanu a dat asigurări că populația va fi informată de fiecare dată când au loc incidente: „Atât cât pot, de când sunt aproape 3 luni de zile ministru, am încercat și o să încerc în continuare să comunic de fiecare dată când se întâmplă ceva, cât de clar se poate. Îi rog să aibă încredere în armata română și în armata aliată”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Ce mașină îți iei pe BANII de pe un iPhone 17. Cât costă noul telefon de la Apple
gandul.ro
image
Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie
mediafax.ro
image
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
fanatik.ro
image
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
libertatea.ro
image
VIDEO Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul din Ucraina: „O să mă omoare”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
antena3.ro
image
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
observatornews.ro
image
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
playtech.ro
image
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Anunț oficial! Sunt vizați toți românii care vor să cumpere casă sau apartament!
mediaflux.ro
image
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Întrebat ce a mâncat la dineul de stat, Donald Trump a răspuns abrupt: ”Ce naiba ne-au servit ei acolo”. Cum s-a simțit în UK

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?