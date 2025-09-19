Mii de soldați NATO și sute de vehicule blindate ajung în România. Ionuț Moșteanu: „Ne antrenăm împreună cu aliații”

Aproximativ 5.000 de soldați și aproape 900 de vehicule blindate vor ajunge în România pentru unul dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate anul acesta. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că exercițiul va începe pe 20 octombrie și se va întinde până pe 13 noiembrie, în mai multe poligoane din țară.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 8-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea aliaților NATO spre România a început. În 20 octombrie va începe acest exercițiu. Până în 13 noiembrie va fi în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Principalii sunt aliații francezi care sunt staționați permanent la 5.000. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și, din nou, va fi un exercițiu NATO, nu un exercițiu al României”, a precizat Moșteanu, în direct la Digi24.

Cele mai mari desfășurări vor avea loc la Cincu și Smârdan, dar vor fi și exerciții la Capu Midia, Babadag și în alte poligoane. Ministrul a subliniat că efectivele se vor putea vedea în toată țara.

„Nu suntem în război”

Întrebat despre provocările din partea Rusiei, Moșteanu a făcut o distincție clară: „Întâi vreau să fac o distincție foarte clară dintre război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război. Noi suntem o țară pe timp de pace. Dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi. Și nici nu ar fi înțelept. Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim pentru aceste provocări care au tot fost, sunt și vor mai fi cu siguranță. Să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”.

Ministrul Apărării a amintit și inițiativa anunțată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul suprem aliat în Europa, generalul Grynkewich, referitoare la creșterea capabilităților de apărare pe flancul estic, prin proiectul „Eastern Sentry”.

Soldații, antrenați să doboare drone

Moșteanu a comentat și declarațiile șefului comandamentului NATO, potrivit căruia militarii sunt instruiți să doboare drone cu mitraliera: „Orice soldat are parte de instrucție. Am fost acum câteva zile la Smârdan, la Galați, am văzut soldații români antrenându-se, iar ieri am fost în poligon la Cincu și am văzut soldații aliați. Sunt antrenamente permanente și sunt pregătiți pentru orice. Și asta este bine și asta ne permite să ne vedem de viață și să dormim liniștiți”.

El a explicat că ordinele pentru astfel de operațiuni se dau doar de comandanți, în funcție de datele și informațiile disponibile, și a atras atenția asupra utilizării dronelor comandate prin fibră optică, foarte folosite în Ucraina și Rusia.

„Îi rog pe români să aibă încredere în armată”

Ministrul a recunoscut că pot apărea noi provocări la graniță, însă a subliniat că România nu este ținta unui atac: „Evaluarea mea e că a fost o provocare atât în Polonia, cât și în România și vor mai fi astfel de provocări. Însă noi nu suntem atacați, nu suntem în război. În Ucraina e cu totul altceva”.

Moșteanu a dat asigurări că populația va fi informată de fiecare dată când au loc incidente: „Atât cât pot, de când sunt aproape 3 luni de zile ministru, am încercat și o să încerc în continuare să comunic de fiecare dată când se întâmplă ceva, cât de clar se poate. Îi rog să aibă încredere în armata română și în armata aliată”.