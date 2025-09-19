Ministrul Apărării anunță că vor mai fi provocări cu drone: „O parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avertizat vineri că România se va mai confrunta și pe viitor cu „provocări” precum cele generate de dronele care au pătruns în spațiul național în ultimele luni. Ministrul a subliniat însă că populația poate sta liniștită, întrucât țara noastră se află sub protecția alianței NATO.

„Din nefericire, suntem vecini cu războiul, o parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea, şi asta este o realitate, dar putem să stăm liniştiţi, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecţie”, a declarat Moșteanu în cadrul Aspen European Strategic Forum.

Ministrul a arătat că incidente similare celor din Polonia și România se pot repeta și că esențial este modul în care autoritățile reacționează.

În seara zilei de vineri, 19 septembrie, incidentul s-a repetat: trei avioane de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas vreme de 12 minute, potrivit guvernului estonian.

„Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că, aşa cum am văzut provocările din Polonia şi România, vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înţelepciune şi să arătăm că suntem pregătiţi să ne apărăm. Asta am făcut, asta vom face în continuare împreună cu aliaţii noştri”, a precizat oficialul MApN.

El a adăugat că „mai intră câte un avion în spaţiul controlat de România deasupra Mării Negre şi se mai întâmplă lucruri din acestea, suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place” și că asemenea incidente sunt inevitabile, dată fiind proximitatea față de conflictul din Ucraina.

„Important este ca instituţiile noastre şi asta facem în fiecare zi să lucreze mai bine împreună cu aliaţii şi să răspundem mai rapid la astfel de provocări”, a spus Ionuț Moșteanu.