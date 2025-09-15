Cât de mulțumit este Nicușor Dan de miniștrii de la Apărare și Externe: „Nu o să dau note niciunuia”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat dacă este mulțumit de activitatea miniștrilor USR de la Apărare și Externe, respectiv Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu.

Nicușor Dan a fost rugat să le acorde note celor doi miniștri, însă a refuzat.

„Nu o să dau note niciunuia. Cu mulți dintre miniștrii din Guvern am conversații. Dacă vorbim de cei doi, sunt mulțumit, fără să dau note. Doamna de la Externe e foarte activă, a stabilit contacte care pot funcționa pentru fiecare eveniment care se întâmplă. Cu domnul Moșteanu am discutat despre propunerile cum România poate accesa bani pentru SAFE”, a spus Nicușor Dan.

În cadrul aceluiași înterviu, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan.

„Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Nu am voie să mă enerveze. Nu regret că l-am numit premier, am făcut ce am promis în campanie”, a precizat Nicușor Dan.