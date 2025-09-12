Ministra Mediului îl demite încă o dată pe șeful de la Apele Române. În iulie l-a destituit pentru 2 ore

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis vineri, 12 septembrie, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.

„Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe”, a transmis ministrul.

În postare, aceasta a anunțat faptul că, vineri, a luat decizia de a-l demite pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.

„România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană.

Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, a mai transmis aceasta.

Sorin Lucaci, demis în iulie pentru doar două ore

Ministrul a mai încercat o dată să-l revoce pe Sorin Lucaci din funcția respectivă, în vara anului acesta. În ziua de 4 iulie, Diana Buzoianu anunța faptul că a fost demis în urma unui control nefinalizat al corpului premierului la Praid.

Potrivit Ordinului, atribuțiile acestuia vor fi preluate de directorul adjunct Constantin Mețler.

„Pe perioada exercitării funcției de director general interimar al Administrației Naționale «Apele Române», domnul Constantin Mețler exercită și funcția de președinte al consiliului de conducere al Administrației Naționale „Apele Române”, se arată în ordin.

Cu toate acestea, potrivit Newsweek, l-a repus în funcție în aceeași zi, la două ore distanță. Conform documentului publicat de sursa citată, Diana Buzoianu a revocat ordinul prin care Sorin Lucaci urma să fie demis din funcția de director general interimar al Administrației Naționale „Apele Române”.

Într-un răspuns pentru Newseek, ministrul a precizat că a declanșat procedura pentru demitere.

„Este un proces în derulare cu mai multe etape: există notele de constatare ale Corpului de control ale premierului. Până luni, Sorin Lucaci a avut dreptul de a se apăra. Zilele acestea urmează să fie redactat raportul final al corpului de control al Premierului. După finalizarea acestui raport voi lua imediat o decizie.

De asemenea, având în vedere informațiile din notele de constatare pe care le-am primit deja din partea Corpului de control, acolo, la Praid, există responsabilități partajate între mai multe instituții, nu doar Apele Române şi Salrom. Pentru informațiile finale, zilele acestea e redactat raportul final al corpului de control al Premierului.

E clar ca sunt o mulțime de instituţii care, din păcate, au aşteptat să se întâmple un dezastru, deşi ştiau că există o probabilitate, şi existau studii peste studii care să arate că acolo există un risc mare să se întâmple ceea ce s-a întâmplat.

În ceea ce priveşte conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române, una dintre instituţiile direct implicate, în situația de la Praid, o decizie finală va fi luată imediat după raportul final al corpului de control al Premierului”, a precizat aceasta.