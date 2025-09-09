Când va fi adoptată hotărarea de guvern pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că joi, 11 septembrie, Guvernul va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla, în cazul în care va primi toate avizele necesare de la ministere.

„A fost trecut în pachetul doi. Așa cum am spus, depindeam și de adoptarea pachetului doi. Acum, că a trecut pachetul doi și a prevăzut expres continuarea acestui proiect pentru valoarea de 200 de milioane de lei, chiar astăzi trimitem către toate ministerele avizatoare Hotărârea de Guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect. Am pus în transparență, cred că în a doua zi după ce a fost adoptat pachetul doi, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic, rămâne același ghid și noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce este adoptată Hotărârea de Guvern, poate să fie și lansat ghidul și program. Sperăm ca până joi să primim toate avizele de la toate ministerele ca să putem să lansăm după aceea și ghidul oficial”, a declarat ministrul Diana Buzoianu, la Digi 24.

Potrivit ministrului, joi ar putea fi adoptată în ședință Hotărârea de Guvern.

„Vom avea câteva zile de înscriere pentru dealerii noi, apoi două zile de contestație dacă anumiți dealeri consideră că nu au fost selectați și le-au fost încălcate drepturile și două zile pentru rezolvarea contestațiilor și apoi se poate da drumul la program. Final de septembrie ar trebui să fie absolut tot calendarul parcurs, în măsura în care până joia aceasta primim toate avizele. Deci ne gândim că putem să să mergem înainte cu cu ea destul de rapid”, mai precizează ministrul.

Administrația Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;

10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.