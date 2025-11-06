search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați, fără relocare. Guvernul modifică OUG privind metodele de intervenție

Publicat:

Guvernul modifica ordonanța de urgență care prevede aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora. Modificarea prevede trecerea peste anumite etape ale intervenției în astfel de cazuri, în funcție de riscuri, explică ministrul Diana Buzoianu. 

„Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează modul de intervenție imediată și eficientă, pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților, prin crearea unui cadru unitar de acțiune imediată a instituțiilor cu atribuții în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor evenimente grave la adresa siguranței și securității populației. (...) Prin prezentul proiect de act normativ se creează cadrul legal pentru extragerea exemplarelor de urs care se află pe teritoriul localităților.

Astfel se vor extrage numai acele exemplare cu comportament deviant, care și-au pierdut caracterul sălbatic, nu se feresc de om, nu sunt obișnuite să-și procure hrana din mediul sălbatic, ci din localități, ocazie cu care de multe ori devin agresive, atacând oameni și animale domestice”, arată nota de fundamentare a proiectului de modificare a OUG nr. 81/2021.

Motivarea mai arată că „se impune precizarea că măsurile de prevenție implementate până în prezent în intravilan, respectiv montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența, astfel că se impune reglementarea unei proceduri de intervenție rapidă în situații de excepție, cu rezultate imediate în reducerea conflictelor om-urs”. 

Ce spune ministrul Mediului

Ministrul explică că aceste noi prevederi dau posibilitatea comunităților să poată extrage urșii periculoși. 

„Am dat o opțiune. Practic am îndepărtat condiția gradualității, dar în continuare comisiile de urgență pot stabili că nu există un pericol, să nu împuște urșii care sunt între stadiul de un an și 2 ani, dacă ei consideră că nu există un risc pentru comunitate”, explică Diana Buzoianu în urma ședinței de guvern. 

Acum, „în funcție de riscul care la care este expusă comunitatea poate să se ia decizia de a se interveni direct, fără să se mai încerce alungarea sau relocarea, dacă ei consideră că viața oamenilor este pusă în pericol”. 

„Este vorba de urșii habituați care reprezintă un pericol real pentru comunități. Aceste animale, sunt urșii care nu mai au o frică normală de a intra pe un teritoriu, într-un oraș sau într-un sat. Este un urs care s-a obișnuit să mănânce din tomberoane, vine în comunități și mai devreme sau mai târziu poate să intre într-un incident cu un om, pentru că intră de cele mai multe ori pe străzi, nu mai au frică de oameni, nu mai au niciun comportament natural”, mai argumentează Diana Buzoianu. 

Amenzi majorate pentru hrănirea urșilor

Ordonanță prevede și amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii în libertate. 

De asemenea, se propune reglementarea asigurării unui cadru legislativ clar și precis pentru încheierea contractelor de prestări servicii cu un singur medic veterinar de liberă practică. 

40 de consilii județene au cerut fonduri

Executivul aprobă și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale, urmare a solicitărilor venite din partea a 40 de consilii județene.

„Prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 319.536 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru unele unități administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025”, menționează nota de fundamentare a unui alt proiect de hotărâre.

Printr-o altă hotărâre, urmează a fi aprobată alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru județul Alba și pentru municipiul Alba Iulia.

