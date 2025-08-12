„Mi-a dispărut permisul”. Magicianul Robert Tudor, lăsat fără carnet şi amendat pentru viteză. „Prostia se plătește”

Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis și a primit o amendă de 1.800 de lei, după ce a fost surprins de radar pe autostradă. Episodul, povestit cu umor pe Facebook, a stârnit mii de reacții și o dezbatere aprinsă în mediul online.

Magicianul Robert Tudor a făcut haz de necaz după ce a fost surprins de aparatul radar conducând cu viteză foarte mare pe autostradă. Incidentul s-a petrecut cu aproximativ 24 de ore înainte ca acesta să posteze pe rețelele de socializare un videoclip în care povestea pățania.

După ce a apăsat prea tare pedala de accelerație, Robert Tudor a fost oprit de polițiști, rămânând fără permisul auto și primind o amendă de 1.800 de lei. El a povestit totul într-un clip video publicat pe Facebook, care s-a viralizat rapid: peste 2.800 de comentarii, aproximativ 500 de distribuiri și mai mult de 17.000 de reacții.

„Mi-a dispărut permisul… La 181 km/h, cât de sigur e aparatul acela, pot face contestație?”, a scris magicianul pe contul său de Facebook.

Comentariile internauților au fost împărțite. Unii au criticat dur comportamentul acestuia:

„Cine crede că câștigă timp mergând tare, crede greșit. În cazul de față: cât timp ai pierdut cu oprirea asta? Cât te-a costat această aventură? Dacă mergeai cu 130 erai deja la destinație, de mult timp.”

„Ai cu ce să te mândrești! Cred că ești puțin inconștient.”

„Faptul că v-a luat permisul este o consecință fericită, dar gândiți-vă ce pericol ați reprezentat la acea viteză, pe lângă faptul că vă puteți pune capăt propriei vieți, mai puteți lua și alte vieți. Eu cred că atunci când ați publicat acest clip, ar fi trebuit să cereți și scuze, tuturor, pentru pericolul reprezentat de dumneavoastră. Este totuși o aroganță să râzi când ești depistat cu o asemenea viteză.”

Alții au preferat să glumească pe seama situației:

„Felicitări pentru atitudine! Alții se spărgeau în figuri și amenințări.”

„A făcut Magie și Poliția cu tine acum.”

Văzând reacțiile, Robert Tudor a răspuns: „Prea răi sunteți aici pe Facebook. Am postat filmulețul și nu vreau să educ pe nimeni, doar vă arăt ce se poate întâmpla dacă mergi cu viteză. Nu fentez legea, așa cum e ea, eu o respect, la fel cum respect și oamenii. Putea să îl ia și pe un an, cum spun niște deștepți pe aici, acceptam. Îmi asum tot ce am făcut și, la fel cum am spus în video, prostia se plătește”.

La aproape o zi după incident, magicianul a publicat și o poezie compusă de „Poetul Ascultător – Andrei Popa”:

„Ați văzut, nu m-am ascuns,

Direct și cinstit v-am spus,

Am călcat ”extra” pedala

Bine că nu fac iar școala...

Nu mă scuz, nici nu contest,

Asta e, stau și aștept,

Și după ce-l recuperez,

O să mă mai... temperez.

Până atunci, numai de bine,

Voi să NU faceți ca mine,

În rest...hai mai buni să fim

Că de greșit, toți greșim.

P.S.

Am trucuri elaborate

Dar permisul, din păcate,

În această manieră,

Va sta...tot la rutieră :-)))

Empatici sau cârcotași,

«Aia e» sau «Bă, ne lași»,

Voi toți, fete și băieți,

O zi magică s-aveți.”