Șofer înregistrat de radar în timp ce gonea cu 110 km/h peste limita legală, într-o localitate

Un șofer în vârstă de 29 de ani a fost depistat de aparatul radar conducând cu peste 160 de kilometri pe oră, într-o localitate din județul Călărași. Conducătorul auto s-a ales cu o amendă și cu reținerea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare, potrivit Mediafax.

Inspectoratul de Poliție Județean Călărași continuă activitățile din cadrul operațiunii „ROADPOL Speed”, derulată la nivel european, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă și depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză.

Gonea cu 161 km/h pe un sector de drum marcat cu limită de 50 km/h

Sâmbătă, în jurul orei 22.28, polițiștii Serviciului Rutier au depistat, în timpul operațiunii, un șofer în vârstă de 29 de care conducea un autoturism pe DN 31, în localitatea Chiselet, cu viteza de 161 km/h, în condițiile în care limita legală pe acel sector de drum este de 50 km/h.

Conducătorul auto a fost amendat cu 6.682 lei.

Polițiștii i-au reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 150 de zile. Oamenii legii au dispus și retragerea certificatului de înmatriculare, ca urmare a unor defecțiuni tehnice constatate la vehicul.