Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
Mesaj halucinant al judecătoarei urmărite de procurori în dosarul lui Georgescu: „Oamenii-șerpi te vând pe 30 de arginţi”

Publicat:

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, pusă sub supraveghere de procurori timp de patru luni în dosarul lui Călin Georgescu, a postat pe rețelele sociale un mesaj halucinant în care vorbește despre „oamenii-șerpi” creați de diavol, care, la început „sunt senzaţionali”, „apoi, îţi dau sărutul lui Iuda”.

Judecătoarea Adriana Stoicescu/FOTO: Facebook
Judecătoarea Adriana Stoicescu/FOTO: Facebook

Dumnezeu a creat şarpele. Dumnezeu a creat omul. Lipsit de inspiraţie, dar dornic de afirmare, Diavolul şi-a spus că musai trebuie să fie şi el creator, să nu rămână mai prejos. Şi a creat oamenii-şerpi. Ce deliciu... Ce copleşitor... Ce miraculos sentiment, să creezi fiinţe după chipul şi asemănarea ta...

Oamenii şerpi sunt senzaţionali. Te înconjoară cu atenţie şi te copleşesc cu grijă. Sunt atenţi, sunt empatici, sunt mereu prezenţi. Generoşi în gesturi calde şi plini ochi de preocupare pentru binele tău, se insinuează şi te îmbrăţişează. Sunt calzi şi senini. Şi iubitori.

Apoi, îţi dau sărutul lui Iuda. Apoi te vând pe 30 de arginţi, doar pentru că le place. Trăim într-o lume a şerpilor cu care bei o cafea, liniştită şi senină, crezând că eşti cu un prieten. Trăim într-o lume a şerpilor care, pentru a fi pe placul stăpânilor, îşi vând ultima brumă de demnitate. Trăim în lumea lor, dar cu principiile noastre, iar asta ei nu o pot înţelege.

Ne pot hăitui, ne pot vâna, ne pot pune sub lupă şi analiza, ca pe nişte mici creaturi lipsite de apărare. Pot spune minciuni despre noi. Pot inventa poveşti. Iar şi iar. Dar conştiinţa curată nu o vor putea niciodată sugruma. Sau încătuşa. Verticalitatea, onestitatea şi adevărul nu le vor putea niciodată ucide. Pot doar încerca”, a transmis judecătoarea.  

Judecătoarea, filată timp de patru luni

Mesajul vine după ce a apărut informația conform căreia Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a pus-o sub supraveghere pe judecătoare timp de patru luni, în dosarul lui Călin Georgescu.

Judecătoarea a fost monitorizată, inclusiv în biroul de la instanță, motivul fiind tocmai propunerea pe care i-a făcut-o Călin Georgescu de a intra în politică, lucru refuzat de judecătoare.

Totul s-a desfășurat timp de trei luni, din februarie până în mai 2025. Parchetul General a justificat monitorizarea Adrianei Stoicescu prin relația de prietenie dintre aceasta și unul dintre avocații lui Călin Georgescu.

Adriana Stoicescu a fost cercetată pentru presupusa faptă de favorizare a făptuitorului, dar a primit clasare, arată sursa citată.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimiși în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori, în care au fost dispuse mai multe disjungeri, ceea ce indică existența unor alte cauze aflate în lucru.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
