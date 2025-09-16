Fost procuror general, despre infracțiunea de care este acuzat Georgescu: Riscă până la 20 de ani de închisoare

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a declarat la Euronews că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu riscă între 10 și 20 de ani de închisoare în cazul în care va fi găsit vinovat de complicitate la tentativă de lovitură de stat.

Marți, 16 septembrie, Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori, fiind acuzați de tentativă de lovitură de stat.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a preluat cercetările privind complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, faptă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 32 și 412 alin. 2 Cod penal, cu referire la art. 397 alin. 2 Cod penal, reținută prin ordonanța din 26 august 2025.

„Complicitatea, mai întâi trebuie să avem în vedere că este vorba despre o infracțiune gravă contra securității statului”

Augustin Lazăr a explicat pentru Euronews România ce înseamnă complicitate la tentativă de lovitură de stat, fapta pentru care Călin Georgescu a fost trimis în judecată.

„Complicitatea, mai întâi trebuie să avem în vedere că este vorba despre o infracțiune gravă contra securității statului, este infracțiunea de acțiuni contra ordinii constituționale, iar în cazul nostru, din datele puse la dispoziție de Ministerul Public, rezultă că este în forma de tentativă.

S-a încercat punerea ei în executare, însă a fost întreruptă din motive independente de voința făptuitorilor.

Ce putem înțelege din ceea spun colegii noștri în legătură cu complicitatea este că inculpatul care a fost candidat la alegerile prezidențiale ar fi ajutat cu intenția a fi înlesnit, în orice mod, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, respectiv la această tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale”, a declarat Augustin Lazăr.

Profesorul universitar adaugă că, potrivit datelor publice, „acest inculpat ar fi avut o contribuție la realizarea unui program care a fost pus în aplicare de alte persoane care aveau pregătire militară.”

„Din fericire, punerea în executare a fost întreruptă de intervenția autorităților ca urmare a unui apel la sistemul național de avertizare 112”, a mai spus fostul procuror general al României.

„Sancțiunile sunt foarte severe”

Potrivit acestuia, sancțiunile sunt „foarte severe”, așadar Georgescu riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani.

„Sancțiunile sunt foarte severe, sancțiunile prevăzute pentru această infracțiune, însă noi trebuie să avem în vedere că (...) din câte am remarcat în comunicatul Misterul public, este la aliniatul al doilea, unde sancțiune este de la 10 la 20 de ani.

Este vorba despre acțiuni violente, îndreptate împotriva persoanelor sau bunurilor în scopul de a afecta, de a leza ordinea constituțională. Ea este sancționată de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării oricăror drepturi”, a mai precizat Lazăr.

Fostul procuror general compară dosarul lui Georgescu cu cel al Revoluției din 1989

Augustin Lazăr compară dosarul ce-l vizează pe Călin Georgescu cu cel al Revoluției din 1989, întrucât „în procesul mișcării populare revoluționare a avut loc o lovitură de stat care s-a suprapus”.

„La Revoluția din 1989, în procesul mișcării populare revoluționare a avut loc o lovitură de stat care s-a suprapus, care a fost executată de un grup de militari și de civili. Ei au preluat în acele circumstanțe puterea.

Acea lovitură de stat, după cum ne spune colegii noștri, procurorii militari, a fost inspirată tot din est și a fost executată așa cum s-a văzut, pentru ca mișcarea revoluționară să nu se dezvolte prea mult în România. Adică a fost o revoluție între anumite limite care erau acceptate de vecinii de la est”, a detaliat Augustin Lazăr.

„Au fost identificate patru companii cu legături cu Federația Rusă care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale”

Acesta precizează că au fost identificate „patru companii cu legături cu Federația Rusă care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale, împotriva României și a alegerilor din 2024”. Profesorul subliniază că beneficiarul acestei campanii este „candidatul independent la alegerile din 2024.”

„În astfel de situații, eu cred că DIICOT continuă investigațiile pe care le face pentru a soluționa secțiunea de dosar care privește spațiul cibernetic și atacurile împotriva României, partea de acțiuni contra ordinii constituționale, desfășurate agresiunea din mediul cibernetic”, a mai spus Augustin Lazăr.