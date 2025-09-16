search
Judecătoarea Adriana Stoicescu a mărturisit că a fost contactată de Călin Georgescu în 2019: i-a propus funcția de ministru al Justiției

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara a fost audiată ca martor în dosarul Călin Georgescu, în urmă cu o lună, precizând că, în 2019, acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției.

Adriana Stoicescu a fost filată trei luni. FOTO Adrian Piclisan
Adriana Stoicescu a fost filată trei luni. FOTO Adrian Piclisan

„La data de 19 august 2025, a fost audiată, în calitate de martor, Stoicescu Adriana-Petronela, care a precizat că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu Călin care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri, aspect care s-a concretizat, prilej cu care acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către martoră. Discuția antereferită a mai avut loc încă o dată, în cursul anului 2019, și de această dacă martora refuzând propunerea de a intra în politică. De asemenea, Stoicescu Adriana-Petronela a mai declarat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică”, se arată în rechizitoriu.

„Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o”

Potrivit rechizitoriului, martora Adriana Stoicescu a mai susținut la audierea din august că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și „nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu„.

„Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menționat că o cunoaște pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulți ani și au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana, la o cafenea pentru o discuție amicală, iar printre subiectele abordate au fost și candidatura lui Georgescu Călin și anularea alegerilor prezidențiale. În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câtiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susținut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocații lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat și martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat”.

Trei luni a fost filată judecătoarea Adriana Stoicescu 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a pus-o sub supraveghere pe judecatoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timisoara, scrie, marți, 16 septembrie, Lumea Justiției, care vorbește de interceptarea telefonului personal, cât și la filaj – deopotrivă pe stradă și la serviciu (sediul CA Timișoara).

Judecătoarea a fost monitorizata inclusiv in biroul de la instanta, motivul fiind tocmai propunea pe care i-a făcut-o Călin  Georgescu de a intra în politică, lucru refuzat de judecătoare.

Totul s-a desfășurat timp de trei luni, din februarie până în mai 2025. Parchetul General a justificat monitorizare a Adrianei Stoicescu prin relația de prietenie dintre aceasta și unul dintre avocații lui Călin Georgescu.

Adriana Stoicescu a fost cercetată pentru presupusă fapta de favorizare a făptuitorului, dar a primit clasare, arată sursa citată.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimiși în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori, în care au fost dispuse mai multe disjungeri, ceea ce indică existența unor alte cauze aflate în lucru.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

