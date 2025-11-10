Membru al AUR, judecat pentru contrabandă cu țigări. Ce arată interceptările din dosarul în care a fost ridicat de mascați din pat

Magistrații Judecătoriei Huedin au de soluționat un dosar de contrabandă cu țigări, în care inculpat este Radu Neag, membru local AUR, la locuința căruia au descins, anul trecut, mascații.

Politicianul din Huedin este este acuzat că a deținut, depozitat și comercializat țigarete fără proveniență legală pe raza orașului Huedin și a localităților învecinate, potrivit Info Huedin, care precizează că instanța a început judecarea dosarului.

Radu Neag ar fi săvârșit faptele în calitate de șofer.Ulterior a fost săltat de mascați direct din pat, potrivit sursei citate.

Aproape 60.00 de țigarete, găsite la locuința membrului AUR

Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, în timpul percheziției domiciliare efectuate la 18 decembrie 2024, au fost ridicate 59.880 de țigarete din mai multe mărci (aproape 300 de cartușe a câte 10 pachete, fiecare pachet având câte 20 de țigarete), printre care Compliment, Kult Slims și Rotmans.

Țigările erau depozitate în cantități mari și pregătite pentru vânzare către diverse persoane.

Interceptările arată că țigările erau destinate comercializării ilegale

Printre probele administrate în dosar se numără convorbiri interceptate, declarații ale martorilor și ale inculpatului, precum și documente privind bunurile și conturile acestuia, care susțin acuzațiile de contrabandă și arată că țigaretele erau destinate comercializării ilegale.

Radu Neag a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, faptă prevăzută de Codul Vamal, iar dosarul va fi judecat pentru stabilirea vinovăției și aplicarea sancțiunilor legale.

Dacă va fi găsit vinovat, membrul AUR riscă până la șapte ani de închisoare.