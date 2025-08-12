search
Marți, 12 August 2025
Doi români, arestați pe aeroportul din Palermo cu 4.000 de pachete de țigări de contrabandă

Publicat:

Doi români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost reținuți pe Aeroportul Falcone-Borsellino din Palermo, după ce au transportat tone de tutun din Turcia, cu escală la Roma.

Doi români, prinși în Italia cu 4.000 de pachete de țigări FOTO: Garda Financiară din Italia
Doi români, prinși în Italia cu 4.000 de pachete de țigări FOTO: Garda Financiară din Italia

Doi tineri români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo, după ce autoritățile italiene au descoperit în bagajele lor aproximativ 4.000 de pachete de țigări, adică aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat.

Valize pline cu țigări, traseu suspect

Potrivit publicației Palermo Today, cei doi au ajuns în Italia din Turcia, cu escală la Roma, transportând trei valize pline cu țigări de contrabandă. Controlul a fost efectuat de Guardia di Finanza, cu sprijinul Agenției Vamale și a Monopolurilor (Adm).

Oficialii au observat că cei doi aveau o atitudine suspectă. În plus, au furnizat declarații contradictorii cu privire la motivul călătoriei și la destinația finală, au precizat autoritățile italiene.

Traseul urmat, Turcia, Roma, apoi Palermo, a ridicat și mai multe semne de întrebare pentru militari și personalul vamal. În urma percheziției, au fost confiscate toate cele 4.000 de pachete de țigări.

Arestați în flagrant și duși la închisoare

Cei doi români au fost identificați și arestați în flagrant delict sub acuzația de trafic de produse din tutun. Aceștia au fost încătușați și transportați la închisoarea Pagliarelli, unde vor rămâne până la decizia instanței.

Valul recent de capturi

Autoritățile italiene se confruntă în ultima perioadă cu numeroase cazuri similare. În urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au descoperit două fabrici de țigări în regiunea Apulia: una în localitatea Stornara, zona Foggia, evaluată la peste un milion de euro și alta în Andria.

