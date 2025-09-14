Poliția de Frontieră a descoperit o metodă ingenioasă folosită de contrabandiști pentru a ascunde țigările

O metodă ingenioasă de contrabandă a fost descoperită recent de polițiștii de frontieră din Botoșani. Aceștia au oprit în trafic un microbuz cu remorcă, ambele înmatriculate în Ucraina, și au descoperit că țigările ilegale erau ascunse în piese de LEGO.

→ Imaginea 1/4: Contrabanda cu țigari FOTO Poliția de Frontiera jpg

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Botoșani au descoperit și confiscat bunuri susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 43.000 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență. În cadrul operațiunii, au fost ridicate și produse cosmetice, care au fost predate organelor vamale, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontiera.

„Pe 11 septembrie, în jurul orei 20:00, o patrulă a poliției de frontieră a oprit pentru control, în localitatea de frontieră Pomârla, două microbuze cu remorcă, ambele înmatriculate în Ucraina”, notează sursa citată.

În primul microbuz, polițiștii au descoperit 80 de parfumuri și mai multe articole vestimentare, toate purtând denumirea unor mărci protejate, suspectate a fi contrafăcute. Țigaretele au fost ascunse printr-o metodă ingenioasă: disimulate în piese de LEGO, țigaretă cu țigaretă. Bunurile, estimate la 43.000 de lei, au fost confiscate, iar pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a produselor contrafăcute.

În al doilea microbuz, polițiștii au găsit 4.590 de sticle cu ojă gel, lămpi UV, accesorii pentru pile electrice, seruri și creme cosmetice. Aceste produse au fost predate Direcției Regionale Vamale Iași, iar șoferii au fost sancționați cu câte 8.000 de lei fiecare.

Poliția de frontieră atrage atenția asupra metodelor tot mai inventive folosite de contrabandiști și subliniază că astfel de acțiuni sunt investigate cu fermitate pentru protejarea legalității și a siguranței publice.