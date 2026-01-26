Moartea lui Mario ar putea schimba legea răspunderii penale a minorilor. Anunțul ministrului Justiției: „O crimă șocantă”

O crimă șocantă comisă de doi adolescenți și un copil de 13 ani în Timiș readuce în discuție vârsta de răspundere penală a minorilor. Ministerul Justiției a decis să constituie un grup de lucru pluridisciplinar care va analiza modificarea legislației și va propune măsuri concrete.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a calificat cazul drept „o crimă șocantă, care a oripilat opinia publică pe bună dreptate”.

„Există de mai mult timp, atât la nivel național, cât și european, o discuție privind oportunitatea reducerii vârstei la care minorii răspund penal. În urma acestei situații – și a altora din trecut – am decis să constituim un grup de lucru pluridisciplinar”, a declarat Marinescu, la Digi 24.

Potrivit ministrului, grupul va veni cu propuneri concrete, inclusiv asupra posibilității de a coborî pragul de răspundere penală. Sunt analizate mai multe ipoteze: fie scăderea sub 14 ani a vârstei de răspundere, exclusiv pe baza stabilirii științifice a discernământului, fie menținerea unei vârste fixe, cu posibilitatea ca, sub acest prag, răspunderea să poată fi atrasă dacă expertiza confirmă discernământul.

Filmul tragediei care a șocat România

Crima șocantă a avut loc în seara de 19 ianuarie, când Mario, un adolescent de 15 ani, a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că acesta ar vrea să-i arate un ATV, știind pasiunea victimei pentru astfel de vehicule. Anchetatorii susțin că planul fusese pus la cale cu aproximativ o lună înainte, profitând de absența părinților.

Potrivit anchetei, Mario a fost lovit în cap de mai multe ori cu o toporișcă de către minorul de 13 ani, apoi un adolescent de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, un al treilea tânăr a fost chemat pentru a ajuta la incendierea trupului, iar când tentativa a eșuat, cei trei au îngropat cadavrul în grădină.

La audieri, suspecții și-au recunoscut faptele, susținând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă și că ar fi acționat din dorință de răzbunare.

Băiatul de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia acesta ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți de 15 ani. Unul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea de profanare de cadavre. Minorul de 13 ani nu răspunde penal şi a fost lăsat în libertate, fiind sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.