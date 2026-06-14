Când apar ielele în 2026. Noaptea în care „se deschid cerurile”, potrivit tradițiilor populare

Noaptea de Sânziene, celebrată în fiecare an între 23 și 24 iunie, este considerată în tradiția populară unul dintre cele mai misterioase și încărcate spiritual momente ale anului. În credințele românești, atunci apar ielele, iar cerurile „se deschid” pentru scurt timp.

În 2026, Sânzienele sunt sărbătorite marți, 24 iunie, iar noaptea de luni spre marți, 23 spre 24 iunie, este cea despre care se spune că are puteri aparte. Potrivit superstițiilor populare, este momentul în care lumea văzută și cea nevăzută se apropie, iar oamenii trebuie să respecte mai multe obiceiuri pentru a nu atrage ghinionul sau mânia ielelor.

Noaptea când apar ielele conform superstițiilor

În tradiția populară românească, noaptea de Sânziene este asociată cu apariția unor ființe supranaturale considerate extrem de puternice. Legendele spun că ielele sau sânzienele umblă prin păduri, pe câmpuri ori prin aer, dansează în horă și aduc fertilitate, rod și puteri vindecătoare plantelor.

Se crede că în noaptea de 23 spre 24 iunie cerurile se deschid pentru câteva clipe, iar oamenii care respectă sărbătoarea pot avea parte de noroc, sănătate și belșug.

În multe zone din țară exista credința că fetele nemăritate își pot visa ursitul dacă pun flori de sânziene sub pernă înainte de culcare. Alte tradiții spun că oamenii aruncau cununi din flori peste casă, iar dacă acestea rămâneau agățate pe acoperiș era semn de noroc și viață lungă.

În schimb, cei care nu respectau sărbătoarea riscau să atragă mânia ielelor. În folclorul românesc, acestea puteau aduce furtuni, grindină, boli sau alte nenorociri.

Ce sunt ielele în tradiția românească

În mitologia populară, ielele sunt descrise ca ființe feminine supranaturale, extrem de frumoase, dar și periculoase atunci când sunt supărate. În unele regiuni sunt asociate cu sânzienele sau cu rusaliile.

Legendele spun că ele dansează noaptea în cercuri ascunse prin păduri și câmpuri, iar locurile în care au jucat rămân arse ori sterile. Tot tradiția populară spune că oamenii care le surprind dansând pot fi pedepsiți.

Sânzienele au însă și o latură protectoare. În credințele vechi, ele aveau rolul de a apăra recoltele, de a aduce ploaie la timp, de a înmulți animalele și de a vindeca bolnavii.

Sărbătoarea are origini precreștine și este legată de solstițiul de vară. Ulterior, ea a fost asociată în calendarul ortodox cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, celebrată pe 24 iunie.

Lingviștii spun că numele „Sânziene” ar proveni din expresia latină „Sanctus Dies Iohannis” - „Sfânta Zi a lui Ioan”. Alte teorii leagă denumirea de zeița daco-romană Diana.

Cerul se deschide în noaptea de Sânziene

Una dintre cele mai cunoscute credințe populare spune că în noaptea de Sânziene „se deschid cerurile”. Momentul este asociat cu un echilibru special al naturii și cu apropierea dintre lumea oamenilor și cea spirituală.

În vechime, oamenii considerau că această noapte este favorabilă rugăciunilor, ritualurilor de protecție și culegerii plantelor de leac. Se spunea că florile și ierburile culese atunci au cele mai puternice proprietăți vindecătoare.

Tradiția populară mai spune că după Sânziene începe, simbolic, întoarcerea verii spre iarnă: zilele încep să se scurteze, iar natura intră treptat într-o nouă etapă.

În multe sate, femeile împleteau cununi din flori de sânziene și le păstrau la porți, ferestre sau icoane pentru protecția casei și sporul gospodăriei.

Alte superstiții de Sânziene

De Sânziene există numeroase interdicții și obiceiuri păstrate din generație în generație.

În unele zone se spune că nu este bine să muncești pe 24 iunie, mai ales la câmp, pentru a nu supăra ielele. Tot tradiția populară spune că florile de sânziene nu trebuie culese înainte de această dată.

Există și credința că roua din dimineața de Sânziene are puteri tămăduitoare. Unele femei se spălau cu ea pentru frumusețe și sănătate, iar plantele culese în această perioadă erau păstrate peste an pentru leacuri.

În calendarul popular, ziua de 24 iunie mai este cunoscută și drept Drăgaica sau „Cap de vară”, pentru că marchează perioada în care Soarele ajunge la apogeu.

Reprezentanții Bisericii au atras însă de-a lungul timpului atenția că superstițiile nu trebuie confundate cu învățătura religioasă.