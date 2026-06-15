Analiză Situația pe frontul din Ucraina, în al cincilea an de război. Rusia presează în Donbas, Kievul lovește tot mai adânc în teritoriul rus

După mai bine de patru ani de conflict, războiul dintre Rusia și Ucraina intră într-o nouă etapă marcată de lupte de uzură în zone urbane devastate și de atacuri la mare distanță asupra infrastructurii militare și energetice.

În timp ce armata rusă încearcă să obțină un avantaj decisiv în regiunea Donețk, Ucraina răspunde prin intensificarea loviturilor asupra unor obiective aflate la sute și chiar peste o mie de kilometri în interiorul Federației Ruse.

Kostiantînivka, noul obiectiv strategic al Moscovei

Pe fondul încetinirii avansului de-a lungul frontului, Rusia și-a concentrat eforturile asupra orașului Kostiantînivka, una dintre ultimele bariere în calea cuceririi complete a regiunii Donețk, scrie AFP.

Orașul, care înainte de război avea aproximativ 78.000 de locuitori, este astăzi în mare parte distrus de bombardamente.

Potrivit analiștilor militari, forțele ruse au reușit să pătrundă în mai multe sectoare ale localității încă de la sfârșitul anului trecut și desfășoară în prezent operațiuni de infiltrare atât în sud, cât și în estul și nordul orașului.

Experții grupului ucrainean DeepState avertizează că aceste tactici ar putea permite armatei ruse să preia treptat controlul asupra întregii localități.

„Inamicul își consolidează avantajul în sectorul Kostiantînivka, sprijinit de bombardamente aeriene constante”, susțin analiștii.

Aceștia atrag atenția că forțele ucrainene se confruntă cu dificultăți în menținerea liniilor defensive din cauza presiunii continue exercitate de Rusia.

Importanța orașului este majoră. Dacă Moscova reușește să îl captureze, drumul către Kramatorsk și Sloviansk — ultimele centre urbane importante din Donețk aflate sub control ucrainean — ar deveni mult mai accesibil.

Rusia câștigă teren în Kostiantînivka, dar Centura Fortărețelor rămâne inaccesibilă

Strategia Rusiei de a desfășura armate asupra unui oraș din regiunea Donețk produce o infiltrare lentă, nu progresul operațional de care Moscova are nevoie pentru a sparge lanțul fortificat, susține ISW.

Forțele rusești au făcut noi progrese tactice în Kostiantynivka , conform unei evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) pe 10 iunie. Orașul se află în vârful sudic al Centurii de Fortărețe din regiunea Donețk din Ucraina - principalul efort al Moscovei pentru ofensiva de primăvară-vară din 2026. Rusia a ratat termenul limită din mai pentru cucerirea orașului, iar lanțul fortificat mai larg rămâne inaccesibil operațiunilor.

De mai bine de patru ani, Rusia se luptă să cucerească restul regiunii Donețk din estul Ucrainei, făcând doar progrese treptate și costisitoare. Centura de fortărețe a Ucrainei ancorează apărarea regiunii. Incapabil să cucerească partea controlată de Ucraina, Kremlinul a cerut întreaga regiune în cadrul negocierilor de pace, ceea ce, previzibil, nu este o condiție pe care Ucraina o poate accepta. Infiltrarea lentă epuizează rezervele rusești, în timp ce interdicția dronelor ucrainene continuă să erodeze ritmul de asalt al Moscovei în teatrul de operațiuni.

Două grupuri tactice rusești avansează în estul orașului Kostiantînivka

Două formațiuni rusești numite au împins în estul orașului Kostiantînivka dinspre sud , a raportat observatorul militar ucrainean Kostiantin Mașoveț pe 10 iunie. El le-a identificat drept grupul tactic „Bahmut” și grupul tactic „Dzerjinsk” (Torețk). Grupul „Bahmut” este construit în jurul Corpului 3 Armată (CAA) al Rusiei, sub Gruparea Sudică de Forțe. Grupul „Dzerjinsk” operează în zona de responsabilitate a Armatei a 8-a Combinate (CAA) din Districtul Militar Sudic. Probabil include elemente din cinci CAA, din cadrul celei de-a 3-a Armate și flote navale rusești, a menționat Mashovets .

Elemente ale grupului „Bahmut” au înaintat din Stupociki prin Novodmitrivka în nord-estul orașului Kostiantînivka. De asemenea, au avansat de-a lungul drumului T-0504 Pokrovsk-Bahmut până la gara orașului. Grupul „Dzerjinsk” s-a deplasat din Illinivka, la sud de oraș, în zone care se întindeau de la nord-vest la sud-vestul orașului Kostiantynivka, în apropierea gării. Mashovets a estimat că probabil a realizat o străpungere tactică în partea centrală, vestică a orașului. Elementele de asalt înaintate ale celor două grupuri se află acum la aproximativ doi kilometri distanță. Forțele rusești nu au reușit până acum să cucerească gara. Trupele ucrainene au curățat satul Dovha Blaka, la sud-vest de oraș, de infiltrații ruși.

Opt luni de muncă asiduă, un termen limită ratat

ISW a menționat că forțele rusești au deschis campania pentru Kostiantînivka în august 2025, după ce au cucerit majoritatea orașelor Chasiv Yar și Toretsk , Toretsk singurul soldat cu aproximativ 26.000 de victime rusești. Primele trupe rusești s-au infiltrat în Kostiantynivka în octombrie 2025. De atunci, Rusia a ocupat cel puțin 12,69% din oraș. Oficialii ucraineni au raportat la începutul acestei primăveri că comandamentul rus a stabilit termenul limită pentru cucerire în mai 2026. Termenul limită a trecut deja.

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Rusia a investit forțe în acest efort indiferent de acest lucru . Comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a declarat pe 2 mai că activitatea rusească în această direcție a crescut considerabil în aprilie. Se pare că unitățile rusești din zonă au fost reaprovizionate cu 80% până la 6 iunie, a menționat ISW. Comandamentul rus ar fi redistribuit elemente ale Diviziei 70 Pușcași Motorizați în zona Kostiantînivka-Ciasiv Iar în decembrie anul trecut. Redistribuirea a avut loc probabil în pregătirea atacului de primăvară.

Câștiguri tactice probabile, Centura Fortărețelor încă inaccesibilă

ISW a estimat că forțele rusești vor continua probabil să se infiltreze în Kostiantînivka . Probabil că își vor consolida pozițiile în anumite părți ale orașului, suferind în același timp un număr mare de pierderi. Corpului 3 Armată (CAA) al Rusiei, la nord-est de oraș, pare să se chinuie să disloce forțele ucrainene din Ciasiv Iar. Acest lucru inhibă orice mișcare de a încercui Kostiantînivka dinspre nord. Un milblogger rus a susținut pe 9 iunie că forțele ucrainene au contraatacat recent în apropiere de Ciasiv Iar. Milbloggerul a adăugat că Ucraina deține încă Podilske și Mikolaivka la vest de oraș.

Flancul nordic al Centurii Fortărețelor este, de asemenea, împotmolit. Rusia și-a deschis ofensiva de primăvară-vară 2026 cu atacuri mecanizate în jurul orașului Lîman. Aceste atacuri au semnalat intenția de a avansa asupra Slovianskului dinspre nord-est. Nu au produs câștiguri semnificative, a remarcat ISW. Comandamentul rus și-a mutat probabil greutatea spre sud, către Kostiantînivka. Gruparea de Forțe Vestice a Rusiei acoperă frontul de la Kupiansk prin Lîman. Probabil că nu are puterea de luptă necesară pentru a împinge asupra Slovianskului, echilibrând în același timp operațiunile către Kupiansk și Borova.

Contraatacurile ucrainene în direcția Borova au forțat probabil unitățile rusești să aleagă între a-și apăra pozițiile și a ataca spre nord sau nord-vest de Lîman, susține ISW.

Kievul mută războiul în interiorul Rusiei

În paralel, Ucraina și-a amplificat semnificativ campania de lovituri asupra unor ținte aflate în interiorul Federației Ruse.

În ultimii doi ani, Kievul a atacat sistematic rafinării, terminale petroliere și infrastructură energetică, încercând să reducă veniturile pe care Moscova le folosește pentru finanțarea războiului.

În ultimele săptămâni, această strategie a căpătat o amploare fără precedent.

Vineri dimineață, forțele ucrainene au lansat un atac asupra a două rafinării din republica rusă Tatarstan, situată la peste 1.000 de kilometri de linia frontului.

Cu o noapte înainte, armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină militară aflată la sute de kilometri est de Moscova, folosind rachete de croazieră de producție proprie, cunoscute sub denumirea „Flamingo”.

La începutul lunii, drone ucrainene au vizat de două ori Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui Vladimir Putin, coincizând cu deschiderea și închiderea principalului forum economic organizat anual de Rusia.

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Liderul de la Kremlin a declarat că aceste atacuri urmăresc să provoace haos și să afecteze economia rusă, afirmând că obiectivele Ucrainei nu vor fi atinse.

În același timp, Rusia continuă să își intensifice propriile bombardamente asupra Ucrainei, stabilind noi recorduri în ceea ce privește numărul de drone și rachete lansate într-un interval scurt de timp.

Crimeea, tot mai izolată logistic

Un alt obiectiv prioritar al armatei ucrainene îl reprezintă rutele de aprovizionare care leagă Crimeea de teritoriile ocupate de Rusia în sudul și estul Ucrainei.

Din luna iunie, forțele ucrainene au atacat cel puțin cinci poduri situate în apropierea peninsulei anexate de Moscova în 2014, obligând autoritățile instalate de Rusia să identifice rute alternative.

Atacurile au vizat inclusiv șoseaua R-280, una dintre principalele artere logistice care conectează Federația Rusă de Crimeea.

Scopul este clar: îngreunarea transportului de muniții, combustibil și echipamente către trupele ruse aflate pe front.

În aceste condiții, podul Kerci, construit de Rusia după anexarea Crimeii, rămâne una dintre puținele legături directe dintre peninsulă și teritoriul rus. Podul a fost deja ținta mai multor atacuri ucrainene de la începutul războiului.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în Statele Unite, continuarea loviturilor ucrainene asupra liniilor de comunicații și aprovizionare ale armatei ruse ar putea avea efecte importante asupra operațiunilor de pe front și ar putea complica pregătirile Moscovei pentru eventuale noi ofensive.

Pe măsură ce conflictul intră în al cincilea an, niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă un pas înapoi. În timp ce Rusia încearcă să obțină câștiguri teritoriale decisive în Donbas, Ucraina mizează tot mai mult pe lovituri strategice în adâncimea teritoriului rus, transformând războiul într-o confruntare de uzură cu implicații tot mai ample pentru securitatea europeană.