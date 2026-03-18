Ultimatumul lui Trump pentru Europa: Ormuz sau ruptura!

Europenii prinși între refuzul unui nou conflict și nevoia de a menține parteneriatul strategic cu Statele Unite încearcă să evite o deteriorare a relației transatlantice. Pentru Trump, lucrurile sunt simple. Răspunsul Europei este un test pentru securitatea continentului și a NATO.

O să încep prin a sublinia două lucruri. Primul fapt este că dacă SUA și Israelul nu reușesc să distrugă decisiv capacitatea Iranului de a perturba transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz, atunci vor pierde nu doar această confruntare, ci și avantajul strategic pe termen lung. Un Iran chiar și slăbit, dar lăsat cu această pârghie, va continua să folosească strâmtoarea ca instrument de șantaj și presiune în viitor. În schimb, doar o acțiune militară care elimină această capacitate ar putea restabili descurajarea și ar transmite că astfel de tactici nu mai funcționează.

Pe scurt: miza reală nu este doar controlul actual al strâmtorii, ci credibilitatea descurajării în conflictele viitoare. Al doilea fapt este discursul lui Trump din Biroul Oval (Washington, D.C.) de pe 17 martie 2026: Trump a făcut cele mai dure declarații în timp ce se afla alături de Taoiseach-ul (premierul) Irlandei, Micheál Martin. Discursul a provocat un șoc major în diplomația internațională, marcând unul dintre cele mai tensionate episoade din relația dintre Statele Unite și aliații săi.Contextul acestor declarații este criza gravă din Strâmtoarea Hormuz, unde conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a dus la blocarea de facto a uneia dintre cele mai importante rute energetice ale lumii — un coridor prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul global.

În acest cadru, Trump a cerut aliaților NATO, dar și unor mari economii asiatice precum China, Japonia și Coreea de Sud, să contribuie militar la redeschiderea strâmtorii.Mesajul său a fost însă mult mai mult decât o simplă solicitare de sprijin. Președintele american a adoptat o retorică dură, avertizând că refuzul aliaților de a se implica ar putea avea consecințe grave pentru viitorul NATO. El a acuzat lipsa de reacție drept o „greșeală foarte prostească” și a insistat pe ideea de reciprocitate: Statele Unite au investit masiv în securitatea Europei și a altor parteneri, iar acum nu primesc sprijinul așteptat.

Într-o schimbare de ton tipică, Trump a mers chiar mai departe, sugerând că, datorită succeselor militare americane, SUA nu mai au nevoie de ajutorul aliaților, descriind relația ca fiind dezechilibrată și unilaterală. Reacțiile internaționale au fost rezervate sau chiar critice. Marea Britanie a evitat implicarea directă într-un conflict extins, preferând soluții tehnice limitate, în timp ce Franța și Germania au subliniat caracterul defensiv al NATO și au refuzat să participe la o escaladare militară pe care o consideră insuficient consultată și riscantă. În esență, declarațiile lui Trump reflectă o viziune profund tranzacțională asupra alianțelor internaționale, în care securitatea este condiționată de contribuții concrete și loialitate imediată.

Această abordare pune presiune pe coeziunea NATO și riscă să fragmenteze alianța într-un moment de instabilitate globală. În același timp, ea sugerează o tentativă clară a Washingtonului de a transfera costurile securității maritime către statele care depind direct de fluxurile energetice din regiune. Concluzia este simplă, dar incomodă: nu doar Strâmtoarea Hormuz este în joc, ci însăși arhitectura de securitate construită în jurul SUA — iar fisurile încep să devină vizibile.

Deteriorare ireversibilă a relației transatlantice?

Pe măsură ce ofensiva declanșată de președintele american Donald Trump împotriva Iranului intră în a treia săptămână, liderii europeni continuă, în mare parte, să reziste presiunilor venite de la Washington pentru implicarea militară în redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În același timp, aceștia încearcă să evite o deteriorare ireversibilă a relației transatlantice, prinsă între refuzul unui nou conflict și nevoia de a menține parteneriatul strategic cu Statele Unite. Pentru Trump, lucrurile sunt simple. El interpretează reacția — sau lipsa acesteia — a Europei ca pe un test direct al angajamentului față de propria securitate.

Trimiterea unor nave militare pentru ceea ce a numit „un efort foarte mic” ar reprezenta, în viziunea sa, minimul pe care liderii europeni îl pot face. La un eveniment desfășurat luni la Casa Albă, Trump și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de reacție a unor aliați: Statele Unite mențin zeci de mii de militari în Europa pentru protecția continentului, dar, în opinia sa, această implicare nu este reciprocă atunci când Washingtonul cere sprijin (Trump a vorbit „la un eveniment luni la Casa Albă" 16 martie 2026, dar articolele nu specifică exact ce tip de eveniment a fost — doar că a răspuns întrebărilor reporterilor și că ulterior a vorbit și la bordul Air Force One în drum spre Washington din Florida). Nemulțumirea s-a transformat rapid în avertisment.

Într-un interviu acordat Financial Times, Trump a sugerat că refuzul Europei de a participa la securizarea Strâmtorii Hormuz ar putea avea „consecințe foarte rele pentru viitorul NATO”. Mesajul a fost reluat și nuanțat ulterior, când a afirmat că se așteaptă la sprijin din partea unor state, dar și la dezamăgiri — pe care a sugerat că le va face publice. Această retorică se înscrie în stilul său diplomatic deja consacrat: direct, presant și adesea confruntațional. În trecut, Trump a folosit tactici similare în negocierile comerciale, iar recent și-a îndreptat criticile către premierul britanic Keir Starmer, acuzându-l implicit de ezitare.

Reacția Londrei a fost însă atent calibrată. Deși Marea Britanie rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA, Starmer a declarat clar că țara sa „nu va fi atrasă într-un război mai larg” cu Iranul. În același timp, a subliniat că Londra colaborează cu aliații pentru a identifica soluții comune privind securizarea rutei maritime. Cum au reacționat celelate stae până acum (vom vedea în mod sigur si reorientari): Cel mai categoric refuz la târziul său efort de a construi o coaliție internațională împotriva Iranului a venit luni din Germania, al cărei ministru al apărării, Boris Pistorius, a declarat: „Acesta nu este războiul nostru; noi nu l-am început."

Înalți oficiali din Japonia, Italia și Australia au spus și ei că țările lor nu vor participa la eforturile de redeschidere a strâmtorii. Uniunea Europeană nu va extinde operațiunile maritime din regiune pentru a proteja traficul prin strâmtoare, a declarat principalul său diplomat, Kaja Kallas. „Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct în joc", a spus ea. Alte răspunsuri au fost neangajante, inclusiv cele din Franța, Coreea de Sud și Marea Britanie. Trump, pe de altă parte, a încercat să transmită imaginea unui sprijin internațional în creștere, menționând că mai multe state sunt „pe drum”. L-a indicat inclusiv pe președintele francez Emmanuel Macron ca fiind probabil dispus să contribuie, deși într-o manieră pe care a descris-o, în stilul său caracteristic, drept „nu perfectă”.

În esență, disputa reflectă o tensiune mai profundă: diferența de viziune dintre Washington și capitalele europene asupra riscurilor și costurilor unei escaladări în Orientul Mijlociu. Ironia istorică nu poate fi ignorată. Singura dată când Articolul 5 al NATO a fost invocat a fost în sprijinul Statelor Unite, după atacurile din 11 septembrie 2001 și atunci nu a fost facut de americani , a fost facut de Secretraul General NATO,Lordul George Robertson of Port Ellen. De atunci, militari europeni au luptat și au murit alături de americani în Irak și Afganistan — un fapt care complică narativul unei Europe „neimplicate”. În concluzie, presiunea exercitată de Trump nu este doar despre Strâmtoarea Hormuz. Este, în realitate, un test de putere și loialitate în interiorul NATO — unul care riscă să adâncească faliile deja existente în alianță.

Criza Strâmtorii Ormuz: Ce face Trump și spectrul anilor '70 Cum s-a ajuns aici?

Criza a izbucnit pe 28 februarie 2026, când SUA și Israel au lansat lovituri aeriene coordonate împotriva Iranului în cadrul Operațiunii Epic Fury, vizând facilități militare, situri nucleare și conducerea regimului, incluzând uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Iranul nu a avut nevoie de o blocadă navală clasică pentru a opri traficul. A folosit o tehnologie mult mai ieftină — drone. Câteva atacuri cu drone în apropierea strâmtorii au fost suficiente pentru ca asigurătorii și companiile de transport maritim să decidă că traversarea este prea riscantă. Practic, este o blocare determinată de sistemul de asigurări, nu de o forță militară directă. Traficul de tancuri a scăzut inițial cu aproximativ 70%, cu peste 150 de nave ancorate în afara strâmtorii.

Ulterior, traficul a scăzut la aproape zero. Blocarea Strâmtorii Ormuz în 2026 reprezintă un șoc energetic fără precedent în era modernă. Aproximativ 20 de milioane de barili pe zi au fost scoși de pe piețele mondiale — de aproape cinci ori volumul embargoului din 1973 — iar prețul petrolului Brent a atins un vârf de 126 de dolari pe baril. Spre deosebire de crizele anterioare, lumea nu mai dispune de capacități de rezervă care să compenseze, deoarece principalii deținători — Arabia Saudită și Emiratele — sunt ei înșiși afectați de blocare. Trump dispune de un arsenal real de instrumente, dar eficiența lor depinde de doi factori critici: viteza cu care se poate consolida coaliția internațională și capacitatea reziduală a Iranului de a menține blocada prin mijloace asimetrice — drone ieftine și retragerea asigurărilor maritime. Fiecare zi suplimentară de blocare amplifică riscul unui șoc economic structural comparabil cu cel din anii '70, cu potențial de stagflație și de reconfigurare a ordinii economice globale.

SUA și aliații săi: o alianță sub presiune și o Europă fară direcție clară

Rolul Statelor Unite pe scena internațională a trecut printr-o transformare profundă. Din garant al stabilității globale pe care l-au reprezentat timp de opt decenii, SUA par să fi intrat într-o perioadă de imprevizibilitate care generează îngrijorări atât în Europa cât și în Golful Arab. Această nouă realitate sugerează că cele două regiuni ar putea găsi în apropierea reciprocă un răspuns pragmatic la provocările comune cu care se confruntă.

Care sunt principalele argumente?

1. Ruptura transatlantică

Legătura specială dintre SUA și Europa s-a destrămat. Tarifele, ambițiile asupra Groenlandei și războiul împotriva Iranului amenință simultan economia, securitatea energetică și integritatea teritorială a Europei. Această tendință nu a început cu Trump, dar s-a accelerat dramatic sub administrația sa.

2. Războiul din Iran ca punct de inflexiune

Declanșat pe 28 februarie de SUA și Israel, războiul împotriva Iranului a produs efecte în lanț devastatoare: paralizarea Strâmtorii Ormuz, un șoc energetic global, conectarea fronturilor ucrainean și din Golf, și erodarea credibilității americane ca garant al libertății de navigație.

3. Dilema comună a celor două regiuni

Nici Europa, nici Golful Arab nu se pot decupla de SUA pe termen scurt — puterea militară, tehnologică și nucleară americană rămâne indispensabilă. Totuși, continuarea statu-quo-ului este la fel de imposibilă. Ambele regiuni sunt acum vulnerabile atât față de adversari, cât și față de propriul protector.

4. Propunerea: un parteneriat al puterilor mijlocii

Ce ziceți de o alianță Europa–Golf bazată nu pe replicarea modelului american de securitate, ci pe mecanisme concrete de reziliență: capacitate industrială comună (inclusiv cu Canada, India, Japonia), conexiuni diplomatice independente și, pe termen lung, o masă militară credibilă în care SUA să fie multiplicator de forță, nu pilon central.Atât Europa cât și Golful Arab au cheltuit decenii pregătindu-se pentru o lume fără America. Provocarea reală, la care nu s-au pregătit, este o lume cu o Americă imprevizibilă și destabilizatoare. Răspunsul nu trebuie să fie un refuz politicos, ci o redesenare fundamentală a termenilor relației cu Washingtonul.

Trump între Iran și Cuba: un război fără sfârșit și o victorie la comandă

Chiar în timp ce războiul SUA–Israel împotriva Iranului continuă, pe fondul unor costuri umane și economice tot mai mari, Donald Trump lasă să se întrevadă o posibilă schimbare de direcție. Luni, 16 martie 2026, el a sugerat că ar putea să-și îndrepte curând atenția spre Cuba, afirmând că ar avea „onoarea” de a „prelua Cuba într-o formă sau alta”. „Cred că pot face orice vreau cu ea”, le-a spus reporterilor la Casa Albă, descriind insula drept „o națiune foarte slăbită”.

Cu o zi înainte, însă, Trump își nuanțase poziția, indicând că prioritatea imediată rămâne conflictul din Orientul Mijlociu: „O să ne ocupăm de Iran înainte de Cuba”. Ce înseamnă concret această formulare rămâne neclar. Până în prezent, războiul nu a reușit să răstoarne regimul de la Teheran, iar, potrivit unor evaluări din Comunitatea de Informații a SUA, facțiunile dure își consolidează controlul.

În același timp, Iranul și-a demonstrat capacitatea de a lovi aliații americani și de a impune costuri economice globale semnificative, menținând blocat accesul prin Strâmtoarea Ormuz — în lipsa unui scenariu final coerent articulat de Washington.

În contrast, în cazul Cubei, obiectivele americane par mai bine conturate. Potrivit New York Times, oficiali americani i-au cerut președintelui Miguel Díaz-Canel să demisioneze în cadrul unor negocieri în curs cu Havana. Pentru Trump, o astfel de evoluție ar oferi șansa de a se desprinde de un conflict prelungit și costisitor în Orientul Mijlociu și de a revendica rapid o victorie politică în emisfera vestică. Rămâne însă incert dacă regimul cubanez — definit istoric prin rezistența sa la presiunile americane — ar accepta o concesie atât de umilitoare. Totuși, marja sa de manevră este în scădere. Îndepărtarea lui Nicolás Maduro de la putere în Venezuela, în urma intervenției americane din ianuarie, a privat Havana de principala sa sursă de petrol, iar avertismentele Washingtonului către alte state din regiune au limitat și mai mult aprovizionarea cu combustibil.

Consecințele sunt severe: o criză energetică profundă afectează cei 11 milioane de locuitori, spitalele funcționează cu dificultate, sărăcia și insecuritatea cresc, iar infrastructura urbană se degradează vizibil.

Luni, întreaga insulă a fost afectată de o pană majoră de curent. Situația este agravată de absența unui sprijin extern decisiv. Deși China și Rusia și-au exprimat susținerea politică pentru Havana, niciuna nu a furnizat până acum resursa critică de care Cuba are cea mai mare nevoie: combustibilul. Chiar dacă Díaz-Canel ar demisiona, rămâne neclar cine ar prelua formal conducerea. Regimul cubanez este extrem de opac, iar multe evaluări indică faptul că actualul președinte are un rol mai degrabă simbolic. Puterea reală ar rămâne în mâinile lui Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, în timp ce nepotul său, Raúl Guillermo Rodríguez Castro („Raulito”), ar conduce negocierile sensibile cu Washingtonul. Un scenariu discutat la Washington ar presupune menținerea puterii reale în culise, în timp ce o figură fără numele Castro ar ocupa oficial funcțiile de vârf — replicând așa-numitul „model Venezuela”: schimbarea liderului vizibil, dar păstrarea structurii de putere.

Ulterior, SUA ar putea presa pentru deschiderea economică către investitori americani și pentru reforme politice limitate. Ironia este evidentă: multe dintre aceste evoluții erau deja în curs în ultimii ani ai administrației Obama, după acordul istoric din 2014 privind normalizarea relațiilor. Atunci, liberalizarea a fost obținută prin diplomație. Trump a inversat ulterior majoritatea acestor măsuri, iar acum pare să urmărească un rezultat similar — însă prin coerciție.Între timp, criza din Golful Persic continuă să reverbereze la nivel global. Capacitatea Iranului de a bloca tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a dus la creșteri abrupte ale prețurilor la petrol și gaze și a alimentat temerile privind o criză economică mondială. În ultimele zile, Trump a căutat soluții pentru redeschiderea acestui punct strategic, solicitând inclusiv cooperarea Chinei pentru patrule navale menite să descurajeze atacurile iraniene asupra transporturilor energetice. Pe termen lung, aceste evoluții ar putea consolida poziția Chinei în competiția globală cu Statele Unite. Pe termen scurt însă, instabilitatea generată de conflict riscă să afecteze chiar și ascensiunea Beijingului, prin amplificarea riscurilor economice și politice interne.

Război fără aliați: Israelul lovește Teheranul, Europa refuză să se implice

Israelul a vizat înalți oficiali iranieni peste noapte, în timp ce Statele Unite se confruntă cu un izolament tot mai accentuat față de aliații globali în războiul cu Iranul. Israelul a anunțat astăzi că i-a ucis pe înaltul oficial de securitate iranian Ali Larijani și pe comandantul militar superior Gholam Reza Soleimani. Iranul nu a confirmat imediat decesele acestora, care ar reprezenta cele mai înalte figuri iraniene ucise de la moartea fostului Lider Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, de la începutul războiului.

Știrea a venit la o zi după ce aliații NATO, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, au respins apelurile lui Trump de a trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz. „Acesta nu este războiul nostru", a declarat ieri ministrul german al apărării. Transportul comercial prin strâmtoare a rămas redus la un simplu firicel. Ministrul iranian de externe a declarat sâmbătă că această cale navigabilă era închisă doar pentru „cei care ne atacă și aliații lor", iar nave din India, Pakistan și Turcia au trecut prin ea de la începutul războiului. Cu toate acestea, un petrolier sub pavilion kuweitian din largul coastei Emiratelor Arabe Unite a fost lovit astăzi de un proiectil.

La un eveniment de ieri, Trump i-a mustrat pe aliații reticenți să participe la o coaliție militară pentru redeschiderea strâmtorii, prezentându-i ca nerecunoscători față de anii de asistență americană. Înalți oficiali europeni au declarat că favorizează soluții diplomatice pentru restabilirea traficului prin strâmtoare. Statele Unite au distrus toate navele iraniene de minare ca parte a eforturilor sale de redeschidere a strâmtorii, a afirmat ieri Trump. Cu toate acestea, el a adăugat că Washingtonul nu era sigur dacă fuseseră deja plasate mine.

Dacă criza continuă să agite prețurile globale ale petrolului, Agenția Internațională pentru Energie este deschisă la o a doua eliberare de rezerve de petrol de la începutul războiului, a declarat ieri directorul acesteia. Pe măsură ce războiul continuă pe mai multe fronturi, una dintre cele mai mari crize de deplasare a populației are loc în Liban, unde peste un milion de oameni — aproximativ o cincime din populație — și-au părăsit acum locuințele, a anunțat ieri guvernul. Israelul a lansat acolo ieri o invazie terestră, în ciuda unui avertisment comun din partea Canadei, Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit privind „consecințe umanitare devastatoare."

China și lecțiile războiului din Iran: între epurări interne și pregătire militară

Israelul și SUA au lansat atacuri pe 28 februarie 2026 împotriva Iranului, în ciuda negocierilor în curs dintre Washington și Teheran privind programul nuclear iranian. Loviturile l-au ucis pe Liderul Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și peste 1.000 de iranieni, conform presei de stat. China a condamnat ofensiva ca o încălcare a dreptului internațional și a cerut încetarea luptelor, în timp ce Iranul a ripostat împotriva țintelor din țările care găzduiesc forțe americane. Conflictul survine la doar două luni după ce forțele americane au lovit ținte în Venezuela și l-au capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro, luând Beijingul prin surprindere. Planificatorii militari chinezi studiază atent ambele episoade, în contextul în care Beijingul caută să înlocuiască SUA ca putere militară dominantă în Pacific și se pregătește pentru un potențial conflict legat de Taiwan.

Cele cinci lecții extrase de Armata Populară de Eliberare

Deși sunte în plin conflict în Orientul China trage primele concluzii. Pe 3 martie, „Vocea Militară Chineză", platformă de propagandă a Armatei Populare de Eliberare, a publicat oficial cinci învățăminte din loviturile aeriene asupra Iranului, comentate de analistul Cheng-Yu Wu de la Institutul pentru Cercetare în Domeniul Apărării Naționale și Securității din Taiwan.

Pe 3 martie, „Vocea Militară Chineză", platformă de propagandă a Armatei Populare de Eliberare, a publicat oficial cinci învățăminte din loviturile aeriene asupra Iranului, comentate de analistul Cheng-Yu Wu de la Institutul pentru Cercetare în Domeniul Apărării Naționale și Securității din Taiwan.

1. Cea mai letală amenințare: inamicul din interior

Capacitatea SUA și Israelului de a neutraliza rapid ținte de mare valoare demonstrează adâncimea infiltrării serviciilor de informații în interiorul regimului iranian. „Eficiența Mossad și CIA îngrozește cu siguranță China", spune Wu, „deoarece SUA și Israelul au găsit o cale de a ocoli chiar și sistemul de supraveghere pe care China l-a exportat în Iran."

2. Pacea neglijentă este o eroare de calcul fatală

Iranul a fost luat prin surprindere în timp ce negocierile mediate de Oman erau în curs. Trump a demonstrat că SUA vor acționa militar indiferent de existența unor negocieri în desfășurare. „APE pare să fi învățat acest lucru pe calea grea, când SUA și-au eliminat aliații unul câte unul la începutul anului 2026", conchide Wu.

3. Armele superioare sunt realitate

Superioritatea tehnologică și de foc a SUA și Israelului a fost decisivă în faza inițială a conflictului.

4. Iluziile victoriei sunt un paradox crud

„Într-un regim autoritar, elitele conducătoare trebuie să mențină narațiunea că vor câștiga orice război pentru a-și păstra legitimitatea", explică Wu. „APE începe să realizeze că propaganda nu câștigă un război modern împotriva unei puteri formidabile."

5. Voința fundamentală depinde de tine însuți

Autosuficiența militară și industrială devine prioritate strategică absolută.

Epurările lui Xi și reorganizarea militară

Războiul din Iran coincide cu o accelerare fără precedent a epurărilor militare interne. La întâlnirea delegației APE desfășurată pe 7 martie la Marea Sală a Poporului, Xi Jinping a avertizat că „nu există loc de ascuns pentru forțele cu intenții ascunse împotriva Partidului sau pentru elementele corupte din cadrul armatei", subliniind loialitatea absolută și toleranța zero față de deturnarea bugetelor de apărare.Reorganizarea avansează cu viteză fulgerătoare. Dintre cei patru oficiali de pe podiumul anului trecut, doar Zhang Chengmin a rămas în funcție. Vicepreședinții Zhang Youxia și He Weidong, împreună cu șeful Statului Major Întrunit Liu Zhenli, au fost înlăturați. Nouă generali au fost lipsiți de statutul de delegați la Congresul Național al Poporului. În total, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din SUA a contabilizat 101 generali chinezi dispăruți din 2022 încoace.

Modernizare militară accelerată

Pe fondul acestor evoluții, China și-a sporit bugetul de apărare cu 7% în 2026 și a desfășurat două distrugătoare de 10.000 de tone în Strâmtoarea Taiwan înaintea summitului SUA-China. Activitatea militară chineză s-a extins în Marea Galbenă, unde avioane de vânătoare chineze au interceptat misiuni ale Forțelor SUA din Coreea, iar elicoptere militare australiene angajate în operațiuni de sancționare a Coreei de Nord au fost confruntate direct. Războiul din Iran pune totodată presiune pe prezența militară americană în Coreea, accelerând dezbaterile privind o eventuală reducere a Forțelor SUA din regiune — ceea ce face ca întărirea coordonării SUA-Coreea și consolidarea rețelelor de apărare aeriană să devină priorități strategice urgente pentru descurajarea atât a Coreei de Nord, cât și a unei Chine tot mai asertive.

Arsenalul tăcut: ce tehnologie militară a livrat China Iranului înainte și în timpul războiului

Înainte de declanșarea războiului din 28 februarie 2026, China a derulat un program amplu și sistematic de modernizare a capacităților militare iraniene. Sprijinul nu a venit sub forma unei implicări directe în conflict, ci printr-un transfer strategic de tehnologie de înaltă performanță, menit să compenseze vulnerabilitățile expuse ale Iranului în Războiul de Douăsprezece Zile din iunie 2025.

1. Sistemul radar anti-stealth YLC-8B — piesa centrală

Cea mai semnificativă livrare chineză a fost sistemul radar strategic YLC-8B, conceput special pentru detectarea avioanelor invizibile americane F-35 și B-2 Spirit. Radarul operează în banda de frecvențe UHF, care exploatează proprietăți fizice ce limitează eficiența materialelor absorbante de radar și a formelor stealth, detectând avioane convenționale la distanțe de peste 500 de kilometri și ținte balistice la până la 700 de kilometri. Împotriva avioanelor de luptă tactice precum F-35, raza de detectare eficientă este de aproximativ 350 de kilometri, oferind comandanților iranieni timp suficient pentru a iniția secvențe de angajare înainte ca aeronavele inamice să intre în raza de lansare a armelor.

Un avantaj tactic major al sistemului este mobilitatea sa extremă: poate fi desfășurat sau demontat în mai puțin de 30 de minute, reducând dramatic vulnerabilitatea la rachetele anti-radiație care îl vânează. Radarul nu operează izolat, ci este integrat în arhitectura mai largă de apărare aeriană iraniană, furnizând date de țintire sistemelor de rachete sol-aer S-300PMU-2 de proveniență rusă și HQ-9 de proveniență chineză.

Livrarea s-a produs în condiții de maximă discreție. În ianuarie 2026, până la 16 aeronave militare de transport chineze au aterizat în Iran într-o fereastră de doar 56 de ore, cu transponderele oprite pentru a masca mișcările. Pe 6 februarie 2026, radarul era deja operațional, dezvăluind imediat mișcările avioanelor americane și israeliene în regiune.

2. Sistemul de navigație BeiDou-3 — înlocuitorul GPS-ului

Un al doilea pilon al sprijinului chinez a fost transferul arhitecturii de navigație militară iraniene de la GPS-ul american la sistemul satelitar chinez BeiDou-3. Această schimbare are implicații profunde: spre deosebire de GPS, BeiDou include un serviciu de mesaje scurte care permite nodurilor de comandă iraniene să comunice chiar și atunci când rețelele locale sunt distruse sau perturbate. Iranul beneficiază astfel de semnale militare criptate cu acuratețe la nivel de centimetru, rezistente la bruiajul electronic occidental — un avantaj critic în condițiile războiului modern.

3. Rachetele anti-navă CM-302 — amenințarea la adresa flotei americane

Înainte de izbucnirea conflictului, Iranul era în faza finală a negocierilor cu China pentru achiziționarea rachetelor supersonice anti-navă CM-302, fabricate de compania de stat chineză CASIC. Cu o rază de acțiune de circa 290 de kilometri, aceste rachete zboară la joasă altitudine și cu viteză supersonică pentru a evita sistemele de apărare ale navelor. Producătorul le comercializează drept capabile să scufunde un portavion sau un distrugător. Desfășurarea lor ar fi reprezentat o amenințare directă pentru forțele navale americane din Golf, inclusiv pentru portavionul USS Abraham Lincoln prezent în zonă.

4. Supravegherea prin sateliți — „ochii" câmpului de luptă

Compania chineză Chang Guang Satellite Technology operează o constelație de peste 300 de sateliți Jilin-1, care oferă imagini de înaltă rezoluție de până la 0,5 metri asupra Orientului Mijlociu. Acești sateliți înregistrează în timp real mișcări de trupe, realimentări în aer, traiectorii de rachete și răspunsuri ale sistemelor Patriot și THAAD. Compania asociată MizarVision a publicat imagini cu avioane F-35, E-3 AWACS și portavioane americane în bazele din Arabia Saudită, Qatar, Bahrain și Iordania chiar înainte și în timpul operațiunilor militare. În completare, nava chineză de spionaj Liaowang-1 — descrisă de specialiști drept „un supercomputer plutitor capabil să cartografieze câmpul de luptă invizibil" — a fost observată în Strâmtoarea Ormuz.

5. Apărarea cibernetică și suveranitatea digitală

Începând din ianuarie 2026, China a lansat o strategie paralelă de protejare a regimului iranian împotriva infiltrărilor Mossad și CIA. Aceasta a implicat înlocuirea software-ului american și israelian din instituțiile iraniene cu sisteme chineze închise și criptate, greu de penetrat, precum și furnizarea de programe avansate de securitate cibernetică și inteligență artificială pentru identificarea vulnerabilităților de securitate.

Bilanțul — eficiență limitată, lecții valoroase

În ciuda acestui arsenal tehnic impresionant, sistemele chineze nu au reușit să prevină atacurile devastatoare din 28 februarie. Radarul YLC-8B, desfășurat la Teheran și în alte locații cheie, nu a interceptat ofensiva americano-israeliană, ridicând semne de întrebare serioase privind eficacitatea sa în condiții reale de luptă. Analiștii au evaluat că SUA și Israelul au demonstrat o superioritate zdrobitoare în războiul electronic, cibernetic și în integrarea activelor de luptă, estimând că China se află cu cel puțin un deceniu în urma SUA în tehnologia militară avansată.

Paradoxal însă, China iese câștigătoare din acest eșec operațional: datele colectate din testarea în condiții reale a sistemelor sale — performanța radarului YLC-8B împotriva avioanelor stealth, fiabilitatea BeiDou în condiții de bruiaj intens, comportamentul rachetelor în scenarii de luptă reale — reprezintă informații de neprețuit pentru rafinarea propriei doctrine militare, fără ca Beijing să fie nevoit să intre în conflict direct cu Statele Unite.

Post Scriptul: Va rezista NATO în forma actuală sau ne luăm bun-rămas de la alianța militară care a supraviețuit '70 de ani inclusiv Răboiul Rece?