Antoni Gaudí a preluat șantierul Sagrada Familia la 31 de ani și nu l-a mai părăsit niciodată cu adevărat. În următoarele decenii, catedrala i-a devenit operă, refugiu și destin. La 100 de ani de la moartea sa, povestea bazilicii vorbește despre geniu, credință și răbdarea de a construi pentru generațiile viitoare.

Francisco de Paula del Villar, arhitectul iniţial al Sagrada Família, a plecat după mai multe conflicte cu comitetul – ceva legat de bani, de materiale, de cine decide ce. Gaudí a preluat şantierul în noiembrie 1883. Avea 31 de ani şi probabil că lumea se aştepta să refuze. Nu ducea lipsă de altceva – casele de pe Passeig de Gràcia, clienții bogați, comenzile de la Güell. O catedrală ridicată din donaţii, cu un comitet care supraveghea fiecare peseta, era cu totul altceva. A acceptat.

Dacă ai fi ştiut atunci ce va urma, ai fi înţeles că momentul acela era, de fapt, momentul în care dandy-ul a început să dispară. Nu brusc – asta ar fi fost prea simplu, prea teatral pentru un om care nu avea nimic ostentativ în felul lui de a fi. A dispărut încet. La 30 de ani, Gaudí încă alegea cu grijă restaurantele. Purta mănuşi de căprioară, nota idei pe colţuri de hârtie la lumina becurilor de gaz. La 40, refuza tot mai multe invitaţii. La 50, postea cu o stricteţe care îi îngrijora pe cei din jur. La 60, se mutase pe şantier.

Credinţa lui nu era dobândită târziu, o consolare a bătrâneţii. Crescuse cu ea, dar în tăcere, acoperită de tot ce mai era în jur. Pe măsură ce celelalte lucruri s-au împuţinat, ea a rămas. Sagrada Família nu l-a creat pe Gaudí. Dar l-a găsit şi i-a dat un loc în care metoda şi devotamentul puteau fi, în sfârşit, acelaşi lucru.

Cele trei feţe

Primul lucru pe care l-a făcut cu planul lui Villar a fost să îl întoarcă. Nu să îl ajusteze – să îl întoarcă. Goticul tradiţional ţine o catedrală în picioare cu contraforţi exteriori, nişte sprijine masive lipite pe dinafară, care rezolvă o problemă pe care structura nu o poate rezolva singură. Gaudí a găsit o soluţie excentrică: a adus greutăţile înăuntru, le-a urcat pe coloane ramificate spre boltă, cu secţiuni diferite pe înălţime, exact acolo unde efortul apare. Cineva care intră şi priveşte în sus vede ceva care seamănă cu o pădure. Formele nu erau inventate, erau găsite. Gaudí atârna lanţuri cu greutăţi, le lăsa să cadă liber şi fotografia rezultatul răsturnat. Arcul pe care îl forma lanţul era, inversat, arcul perfect stabil al bolţii. Fiecare curbă era un calcul, fiecare punct se afla exact unde trebuia. Nu impunea formă materiei; o negocia cu forţele reale.

Proiectul prevedea trei faţade: Naşterea spre răsărit, Patimile spre apus, Gloria spre sud, aceasta fiind şi intrare principală, cea dinspre oraş. Gaudí ştia că nu le va vedea pe toate ridicate şi o spunea fără patetism – biserica aceasta aparţine mai multor generaţii, nu uneia singură, iar clientul nu are de ce să se grăbească. A început cu Faţada Naşterii nu din motive mistice, ci pentru un motiv cât se poate de concret: era faţada care putea convinge. Putea transforma un trecător curios într-un donator, şi fără donaţii nu există şantier.

Pentru sculpturile ei n-a inventat nimic. A adus oameni din cartier, a turnat mulaje după trupuri reale, a studiat plante şi animale şi a reprodus în ornamente structura unei frunze, articulaţia unei aripi. Voia ca mâna care atinge să recunoască, nu să descopere ceva fabricat. Cele patru turnuri ale faţadei au la vârf acele trencadisuri, cu inscripţii care se citesc numai de la distanţă. Portalurile sunt trei: Caritatea, Credinţa, Speranţa, fiecare cu scenele ei, de la Buna Vestire până la Fuga în Egipt.

Schiţează Faţada Patimilor, dar nu apucă s-o vadă construită. O gândeşte invers faţă de Naştere – nu densitate, ci goliciune. Coloane înclinate, suprafeţe fără ornament, lumină care să taie în loc să mângâie. Dacă Naşterea e o poveste spusă cu căldură, Patimile cer cu totul altceva. Faţada Gloria rămâne la stadiul de proiect – şapte portaluri, registre suprapuse în care Infernul, Purgatoriul şi Gloria ocupă fiecare nivelul lui. A rămas pe hârtie, ca moştenire pentru generaţiile următoare.

Interiorul

Sala principală a Sagradei Família nu seamănă cu nimic construit vreodată înainte. Nu e o navă gotică remodelată, nu e o reinterpretare barocă. Punctul de plecare a fost o întrebare care sună dezarmant de simplu: cum intră lumina fără să orbească şi cum stă omul înăuntru fără să se simtă strivit de spaţiu.

Vitraliile sunt, probabil, elementele cele mai neobişnuite ale ansamblului. Gaudí nu voia lumină omogenă – voia lumină cu oră, lumină care să ştie în ce moment al zilei se află. Ferestrele dinspre răsărit sunt verzi şi galbene, ale dimineţii şi începutului. Cele dinspre apus, roşii şi portocalii, ale amurgului şi greutăţii. La nord şi la sud, albastrul şi violetul meditaţiei. Omul care intră la opt dimineaţa şi omul care intră la şase seara nu trăiesc acelaşi interior – şi asta nu e un efect secundar fericit, e calculul de la care a pornit totul. A verificat pe modele la scară mică, mutând surse de lumină după poziţia soarelui, înainte să aprobe orice.

Simbolistica e prezentă peste tot, dar nu exhibată. Proiectul prevede 18 turnuri. Cel dedicat lui Hristos se opreşte la 172 de metri – cu unul sub înălţimea dealului Montjuïc. O lucrare omenească n-are ce căuta mai sus decât natura, așa a considerat arhitectul. Broaştele ţestoase de la baza coloanelor, pelicanii de deasupra portalului central – fiecare specie are locul ales după o tradiţie iconografică pe care secolul al XIX-lea încă o ştia pe dinafară, chiar dacă privitorul de azi trece pe lângă fără s-o bănuiască.

7 iunie 1926

Tramvaiul l-a lovit pe Gran Via în seara de 7 iunie 1926. Se ducea la rugăciunea de seară, ca în fiecare zi. În buzunare: câteva fructe uscate şi un rozariu. Oamenii se strâng, dar nu îl recunosc: hainele ponosite, pantofii legaţi cu sfoară, lipsa actelor îl trec în categoria greşită. Taxiurile refuză să-l ducă la spital. Ajunge, în cele din urmă, la Santa Creu, un spital de caritate. Alarmat de absenţa sa neobişnuită de la slujba de seară, preotul bisericii unde Gaudí mergea zilnic a început să îl caute. După ore de căutări febrile, l-a găsit în cele din urmă la spitalul săracilor, unde fusese adus, ca un anonim, lovit de tramvai. Când prietenii îl găsesc a doua zi, corpul e prea obosit pentru mutări şi intervenţii. Cineva propune o clinică privată; răspunsul lui Gaudí e scurt şi limpede: locul lui e acolo, între oamenii fără pretenţii.

Antoni Gaudí, arhitectul faimoasei Sagrada Familia, pe drumul către sanctificare

Moare la 10 iunie. Oraşul – care râsese, contestase, amendase – iese în stradă îmbrăcat în haine de doliu, îl coboară în cripta catedralei şi, pentru o zi, îşi reglează pasul după omul pe care îl confundase cu un cerşetor.

La moartea lui, Faţada Naşterii era avansată, dar neterminată. Interiorul era plin de schele, mulaje, sfori cu plumb. Lăsase planuri şi oameni care înţelegeau destul ca să continue. Nu lăsase instrucţiuni complete – nu credea în ele. Zicea că o structură îşi arată singură nevoile, dacă ştii să priveşti cu atenţie.

Dandy-ul cu mănuşi de căprioară ajunsese să doarmă printre saci de nisip şi să moară nerecunoscut pe o stradă din oraşul pe care îl transformase. Traseul de la atelier la şantier, de la salon la criptă, nu fusese o cădere. Fusese o alegere, făcută încet, zi după zi, cu aceeaşi răbdare cu care lăsa greutatea să îşi ia singură forma.

Codul lui Gaudí

Nu urmează o legendă cu final fericit. Războiul civil din 1936 a distrus atelierul. S-au ars desene, s-au spart modele din ghips, s-au pierdut calcule pe care nimeni nu le transcrisese. Ucenicii au scos din ruine ce-au putut – cioburi de forme, fotografii, amintiri orale – şi au reconstruit metoda din astea. Nu a fost o recuperare glorioasă. A fost un puzzle cu jumătate din piese lipsă. Totuşi, metoda a supravieţuit pentru că Gaudí n-o ţinuse doar pe hârtie. O ţinuse în oameni şi în materie.

Şantierul a mers înainte. Domènech Sugrañes a continuat până în 1938, când războiul a închis totul. Apoi alţii, deceniu după deceniu – Quintana, Puig Boada, Jordi Bonet – fiecare mai mult administrator al intenţiei altcuiva decât arhitect cu viziune proprie. Ăsta era rolul. În 1987, sculptorul Josep Maria Subirachs preia Faţada Patimilor şi introduce un limbaj geometric, dur, fără legătură vizibilă cu exuberanţa Naşterii. S-au stârnit polemici; parte din public a considerat că e o trădare. Alţii au spus că tocmai asta cerea faţada Patimilor – o altă gramatică, pentru un alt subiect. Controversa n-a fost rezolvată. Există şi acum.

Sagrada Familia a devenit vineri cea mai înaltă biserică din lume. Ce înălțime are monumentul început acum 140 de ani de Gaudi

Dalí n-a pus mâna pe Sagrada, dar a schimbat felul în care lumea o privea. Prin anii ’50, când liniile drepte erau sinonime cu progresul şi ornamentul devenise suspect, el a spus simplu că acolo unde alţii văd capriciu, el vede biologie. Că acele coloane sunt oase. Că Gaudí nu decorase, ci calculase. Nu era o declaraţie dezinteresată: Dalí avea tot interesul să legitimeze excesul, straniul, suprafaţa care ascunde o logică. Dar asta nu o făcea mai puţin adevărată. Intervenţia lui n-a fost arhitecturală – n-a proiectat nimic, n-a influenţat niciun şantier. A fost mai subtilă: a mutat Sagrada din categoria „curiozitate excentrică“ spre „obiect care merită gândit serios“. La momentul respectiv, nu era puţin lucru. Modernismul funcţionalist controla gustul şi reputaţiile. Că tocmai Dalí – şi nu un critic de artă, nu un arhitect, nu un inginer – a fost cel care a apărat Sagrada spune ceva şi despre ea, şi despre el.

Centenarul

Pe 20 februarie 2026, crucea de pe Turnul lui Iisus Hristos a fost pusă la locul ei, marcând finalizarea ultimului turn exterior al bazilicii. Centenarul morții lui Gaudí, împlinit pe 10 iunie, a transformat Barcelona în epicentrul lumii catolice. Papa Leon al XIV-lea a oficiat Liturghia solemnă de inaugurare, eveniment care a reunit mii de credincioși în interiorul și în jurul bazilicii. Dincolo de această sărbătoare istorică, șantierul nu se oprește definitiv; lucrările interioare continuă, cu un orizont de finalizare estimat după anul 2030.

Din 2005, clădirile lui Gaudí din Barcelona sunt incluse în Patrimoniul UNESCO – nu ca muzeu al unui stil, ci ca ansamblu care a dovedit că forma şi structura pot fi acelaşi lucru. 2026 este şi anul în care Barcelona a fost desemnată Capitală Mondială a Arhitecturii. Moştenirea lui nu este un stil recognoscibil prin mozaic sau turnuri subţiri. Este un fir dus până la capăt: de la copilul bolnav care studia cochilii şi aripi de insectă în grădina din Reus până la bătrânul care verifica un unghi de boltă înainte să adoarmă. O onestitate structurală aplicată nu doar pietrei, ci întregii vieţi: nu impui mai mult decât poate duce, nu ascunzi efortul, nu construieşti pentru privire. Şantierul din Barcelona este doar partea vizibilă. Omul care l-a făcut posibil a plecat de mult, pe jos, cu pantofii legaţi cu sfoară, într-o seară de iunie.