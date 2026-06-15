search
Luni, 15 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Norvegia cere UE să reanalizeze interdicția privind noile foraje de petrol și gaze în Arctica

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a solicitat Uniunii Europene să își revizuiască poziția privind interzicerea noilor proiecte de exploatare a petrolului și gazelor în Arctica, argumentând că politica actuală nu reflectă noile realități geopolitice și energetice ale continentului.

Gahr Støre, premierul Norvegiei/FOTO:EFA/EFE
Gahr Støre, premierul Norvegiei/FOTO:EFA/EFE

Într-un interviu acordat Financial Times, șeful guvernului de la Oslo a pus sub semnul întrebării oportunitatea renunțării la resursele energetice ale unui aliat apropiat al Europei, în timp ce statele membre continuă să importe gaze naturale din alte regiuni ale lumii.

„Țările europene trebuie să decidă singure dacă este mai sigur să cumpere gaz din Qatar sau din Statele Unite”, a declarat Støre.

Premierul norvegian a subliniat că, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, producția din zăcămintele arctice ale Norvegiei a jucat un rol important în suplimentarea livrărilor de gaze către piața europeană.

El a menționat în special instalația de gaz natural lichefiat din Hammerfest, situată la peste 400 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic, care și-a reluat activitatea în 2022 după o perioadă de întrerupere provocată de un incendiu.

„Când a început războiul din Ucraina, am crescut exporturile de gaze către Europa. Întregul volum suplimentar a provenit din Arctica”, a afirmat Støre.

Acesta a adăugat că, în eventualitatea în care Europa nu va mai dori să cumpere aceste resurse, Norvegia va putea găsi alte piețe de desfacere.

Arctica, tot mai importantă pentru securitatea europeană

Norvegia s-a prezentat în ultimii ani drept un furnizor stabil și predictibil de energie pentru Europa, mai ales după reducerea drastică a importurilor din Rusia.

Autoritățile de la Oslo susțin că importanța strategică a Arcticii a crescut și mai mult pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al preocupărilor privind securitatea energetică globală.

În același timp, discuțiile privind interesul manifestat de Statele Unite pentru Groenlanda au readus regiunea arctică în centrul dezbaterilor privind securitatea europeană și nord-atlantică.

În opinia guvernului norvegian, resursele energetice din nordul țării trebuie analizate nu doar prin prisma obiectivelor climatice, ci și din perspectiva securității aprovizionării cu energie.

„Îmi doresc ca regulile Uniunii Europene să reflecte lumea în care trăiește însăși Uniunea Europeană”, a declarat premierul norvegian.

Bruxelles analizează o posibilă schimbare de poziție

Potrivit Financial Times, Comisia Europeană examinează în prezent posibilitatea revizuirii moratoriului privind noile proiecte de exploatare a petrolului și gazelor în Arctica.

O astfel de decizie este susținută de mult timp de autoritățile norvegiene, care argumentează că exploatările din Marea Barents nu corespund imaginii tradiționale asociate Arcticii, caracterizată prin ghețari, urși polari și regiuni complet neatinse de activitatea umană.

Cu toate acestea, diplomați europeni și organizații de mediu avertizează că dezvoltarea unor noi proiecte energetice în regiune continuă să ridice probleme importante privind protecția ecosistemelor arctice și impactul asupra schimbărilor climatice.

Legătura dintre energie și apărare

Norvegia susține, de asemenea, că prezența sa economică și militară în Arctica contribuie la securitatea NATO în regiune.

Un punct strategic invocat de Oslo este așa-numitul „Coridor al Ursului”, ruta maritimă dintre nordul Norvegiei și arhipelagul Svalbard, situată în apropierea Peninsulei Kola, unde se află baza principală a Flotei Nordului a Rusiei și o parte importantă a forțelor sale nucleare navale.

Premierul norvegian a respins acuzațiile potrivit cărora guvernul său ar utiliza argumentele de securitate pentru a proteja interesele industriei petroliere naționale.

„Consider că este în interesul Europei să beneficieze de energie produsă cu unele dintre cele mai avansate tehnologii și cele mai stricte standarde de mediu din lume”, a declarat acesta.

Comisia Europeană a confirmat că strategia sa pentru regiunea arctică este în curs de revizuire pentru a reflecta noile realități geopolitice și geoeconomice. Executivul european a precizat însă că obiectivele privind combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului și dezvoltarea durabilă rămân priorități fundamentale ale Uniunii Europene.

Dezbaterea evidențiază o dilemă cu care se confruntă tot mai mult Europa: cum poate fi asigurată securitatea energetică a continentului fără a compromite obiectivele climatice asumate pe termen lung.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
stirileprotv.ro
image
Pe câți parlamentari PNL se bazează premierul desemnat. Adrian Veștea susține că are voturile pentru ca guvernul să treacă
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război
fanatik.ro
image
Donald Trump anunță finalizarea acordului cu Iranul și ridicarea imediată a blocadei navale a SUA: „Lăsați petrolul să curgă”
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
digisport.ro
image
Lefties își continuă expansiunea în România și deschide primul magazin în Capitală
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Obiceiul zilnic care ne afectează memoria și poate duce la anxietate și depresie
observatornews.ro
image
Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Falimentul firmei poate obliga salariatul să dea banii înapoi? Situația zilelor libere plătite în avans
playtech.ro
image
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Controversă uriașă: președintele UEFA, condamnat de 13 țări participante la Cupa Mondială!
digisport.ro
image
Adrian Veștea, primele declarații după ce a fost desemnat noul premier. Va merge pe programul de guvernare al lui Bolojan. „Nu voi schimba nicio virgulă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anda Adam, de nerecunoscut. A fost surprinsă la piscină, dar nu arată deloc cu diva perfectă de pe internet, unde își editează masiv pozele / FOTO
romaniatv.net
image
Bani și teren gratuit pentru tineri. Comisia Europeană va prezenta soluțiile de sprijin pe 18 și 19 iunie
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka, imagini de la noua ei casă de pe litoral. Fosta soție a lui Cabral vorbește despre greutățile prin care trece. „Marea are efect terapeutic”
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență