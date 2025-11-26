Video Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat o femeie cu moartea. Cine este Ana Gabriela Clipici

Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, se află din nou în centrul unui scandal după ce Ana Gabriela Clipici, iubita fiului lui Liviu Dragnea, l-a acuzat că a urmărit-o cu mașina prin mai multe zone din București. Întâmplarea ar fi avut loc în noaptea de marți spre miercuri.

Surse judiciare spun că polițiștii au fost opriți de femeie în această dimineață, în jurul orei 03.10, pe Str. Nicolae G. Caramfil nr. 74, iar aceasta le-a spus că a fost urmărită prin mai multe zone din București și Voluntari de un autoturism. Pe Bd. Pipera, pasagerul acelei mașini, Marian Vanghelie, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la fața locului a venit și Vanghelie, care a spus că, de fapt, el ar fi fost urmărit de femeie pe mai multe străzi și că nu a vorbit cu ea deloc.

Atât femeia, cât și Marian Vanghelie au refuzat completarea formularului pentru ordinul de protecție și să formuleze plângere.

Ana Gabriela Clipici, în vârstă de 33 de ani, este șefa fermei Nutrelo, din comuna Lița, județul Teleorman, iar presa scrie că este iubita fiului lui Liviu Dragnea.

Tânăra a absolvit în urmă cu câțiva ani o facultate în domeniul agricol și s-a ocupat o perioadă de ferma familiei sale, înainte de a se alătura grupului de firme condus de familia Dragnea.

→ Imaginea 1/2: Ana Gabriela Clipici FOTO captură video

Vanghelie, din scandal în scandal

Vara aceasta, Oana Mizil l-a reclamat la poliție pe fostul ei soț, Marian Vanghelie, acuzându-l că ar fi venit băut la locuința ei, unde ar fi amenințat-o cu moartea și s-ar fi manifestat violent.

Potrivit anchetatorilor, mama Oanei Mizil a sunat la 112 şi l-a reclamat pe fostul ginere că face scandal şi se manifestă violent.

La fața locului au sosit polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru amenințare și au emis pe numele fostului edil un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Totuși, autoritățile au decis că nu se impune monitorizarea cu o brățară electronică.