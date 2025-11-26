search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat o femeie cu moartea. Cine este Ana Gabriela Clipici

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, se află din nou în centrul unui scandal după ce Ana Gabriela Clipici, iubita fiului lui Liviu Dragnea, l-a acuzat că a urmărit-o cu mașina prin mai multe zone din București. Întâmplarea ar fi avut loc în noaptea de marți spre miercuri.

Ana Gabriela Clipici FOTO: captură video Youtube
Ana Gabriela Clipici FOTO: captură video Youtube

Surse judiciare spun că polițiștii au fost opriți de femeie în această dimineață, în jurul orei 03.10, pe Str. Nicolae G. Caramfil nr. 74, iar aceasta le-a spus că a fost urmărită prin mai multe zone din București și Voluntari de un autoturism. Pe Bd. Pipera, pasagerul acelei mașini, Marian Vanghelie, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la fața locului a venit și Vanghelie, care a spus că, de fapt, el ar fi fost urmărit de femeie pe mai multe străzi și că nu a vorbit cu ea deloc.

Atât femeia, cât și Marian Vanghelie au refuzat completarea formularului pentru ordinul de protecție și să formuleze plângere.

Ana Gabriela Clipici, în vârstă de 33 de ani, este șefa fermei Nutrelo, din comuna Lița, județul Teleorman, iar presa scrie că este iubita fiului lui Liviu Dragnea.

Tânăra a absolvit în urmă cu câțiva ani o facultate în domeniul agricol și s-a ocupat o perioadă de ferma familiei sale, înainte de a se alătura grupului de firme condus de familia Dragnea.

Ana Gabriela Clipici FOTO captură video
Imaginea 1/2: Ana Gabriela Clipici FOTO captură video
Ana Gabriela Clipici FOTO captură video
Ana Gabriela Clipici FOTO captură video

Vanghelie, din scandal în scandal

Vara aceasta, Oana Mizil l-a reclamat la poliție pe fostul ei soț, Marian  Vanghelie, acuzându-l că ar fi venit băut la locuința ei, unde ar fi amenințat-o cu moartea și s-ar fi manifestat violent.

Potrivit anchetatorilor, mama Oanei Mizil a sunat la 112 şi l-a reclamat pe fostul ginere că face scandal şi se manifestă violent.

La fața locului au sosit polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru amenințare și au emis pe numele fostului edil un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Totuși, autoritățile au decis că nu se impune monitorizarea cu o brățară electronică.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
digi24.ro
image
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
stirileprotv.ro
image
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
gandul.ro
image
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
mediafax.ro
image
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
fanatik.ro
image
Daniel Băluță, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește și costul vieții de zi cu zi va scădea”
libertatea.ro
image
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cele trei zodii care fac bani mulți în primele luni din 2026. Au noroc pe toate planurile
playtech.ro
image
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Declarații sfâșietoare făcute de locatarii blocului din Buftea: „Nu mai sufla”. Printre victimele deflagrației se numără și o adolescentă de 14 ani
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu. Cine sunt românii care primesc o leafă în plus în decembrie 2025
romaniatv.net
image
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Diana, William, Harry, GettyImages jpg
Regretul ascuns pe care l-a avut Prințesa Diana înainte de moartea sa! Secretul despre fiii săi, dezvăluit după 26 de ani
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
S-a făcut lumină în cazul dispariției misterioase a femeii cu care William ar fi avut o aventură. Cine a cerut să fie "eliminată"?

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât