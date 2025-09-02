search
Marți, 2 Septembrie 2025
Vanghelie se apără după ce Oana Mizil l-a reclamat pentru violență și ameninţări: „Ea nici nu era acasă. M-am certat cu soacră-mea. Nu m-am dus să împușc pe cineva”

Publicat:
Ultima actualizare:

Marian Vanghelie reacționează după ce Oana Mizil l-a acuzat că a amenințat-o cu moartea. Fostul primar al Sectorului 5 spune că tot scandalul ar fi fost, de fapt, o ceartă cu soacra și respinge acuzațiile că ar fi recurs la violență.

Oana Mizil în acuză pe Marian Vanghelie de comportament violent şi ameninţări. FOTO: colaj arhivă
Oana Mizil în acuză pe Marian Vanghelie de comportament violent şi ameninţări. FOTO: colaj arhivă

Un nou scandal îl are în prim-plan pe Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 din Bucureşti. Oana Mizil, fosta sa soție, l-a reclamat recent la poliție, acuzându-l că ar fi venit băut la locuința ei, unde ar fi amenințat-o cu moartea și s-ar fi manifestat violent.

Într-o intervenție de marţi, 2 septembrie, la un post de televiziunea, Marian Vanghelie şi-a expus propria variantă în legătură cu incidentul în urma căruia s-a ales cu un nou dosar penal, dar şi cu un ordin de restricţie împotriva sa.

„M-am dus să văd fetița. În ziua aia, ea nici nu era acasă. M-am certat cu soacă-mea. Nu eram un infractor, nu m-am dus să împuşc pe cineva”, a declarat Marian Vanghelie.

Incidentul s-a produs duminică, 31 august, în jurul orei 12.30, când Marian Vanghelie a mers la casa în care locuiesc Oana Mizil și mama acesteia pentru a-şi vedea fetiţa, care, în urma divorţului, a rămas la fosta sa soţie.

Potrivit anchetatorilor, mama Oanei Mizil a sunat la 112 şi l-a reclamat pe fostul ginere că face scandal şi se manifestă violent.

La fața locului au sosit polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru amenințare și au emis pe numele fostului edil un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Totuși, autoritățile au decis că nu se impune monitorizarea cu o brățară electronică.

Fostul primar admite că a existat o discuție aprinsă la poartă și că tonul a fost ridicat, însă aruncă vina pe mama fostei sale soții: „Soacra a fost impertinentă”, a spus el. Totodată, Vanghelie a recunoscut și schimburi tensionate de replici la telefon cu Oana Mizil, însă susține că nu este „un pericol public”. „Nu sunt infractor, nu reprezint un pericol pentru nimeni”, a precizat el, menționând că discută deja cu avocații săi pentru a contesta în instanță ordinul de protecție.

Aceasta nu este prima confruntare dintre cei doi foști parteneri. În iulie 2021, Oana Mizil și Marian Vanghelie au mai avut o dispută care s-a soldat cu un ordin de protecție provizoriu, după ce femeia a suferit răni minore la o mână. Ulterior, cei doi s-au împăcat, însă relația lor s-a destrămat din nou.

Astfel, episodul de acum readuce în atenția publică tensiunile persistente dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie, fiecare parte având propria versiune asupra celor întâmplate.

Societate

