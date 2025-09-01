Marian Vanghelie a primit ordin de restricție după ce și-a amenințat fosta parteneră și pe mama acesteia

Fostul edil al Sectorului 5 le-a amenințat pe cea care i-a fost parteneră, Oana Mizil și pe mama acesteia. Marian Vanghelie s-a ales cu ordin de protecție.

Relația cu năbădăi între fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie și fosta sa concubină, Oana Mizil, recidivează cu noi episoade violente.

Duminică, 31 august 2025, fosta soție a lui Marian Vanghelie, Oana Niculescu Mizil, a cerut ordin de protecție împotriva acestuia, potrivit Gândul.

Vanghelie ar fi mers la casa în care locuiește Oana Niculescu Mizil și mama acesteia, în jurul orei 12.30, și le-ar fi amenințat pe cele femei.

Cea care a sunat la 112 a fost mama Oanei Mizil, iar polițiștii care au ajuns la fața locului au întocmit dosar penal pentru amenințare.

Aceștia au eliberat un ordin de protecție provizoriu, pe 5 zile, pe numele lui Marian Vanghelie, dar nu s-a considerat necesară și măsura punerii unei brățări de monitorizare.

Nu este pentru prima dată când Oana Mizil a cerut ordin de protecțuie împotriva lui Marian Vanghelie.

În 2021, Oana Mizil l-a acuzat pe Marian Vanghelie că ar fi agresat-o fizic. Iubita fostului primar al Sectorului 5 s-ar fi prezentat în toiul nopţii la unitatea de primiri urgenţe a unui spital, iar la internare a afirmat că a fost agresată fizic de concubinul ei.