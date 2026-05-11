MApN anunță negocieri cu firmele aprobate de CSAT pentru proiectele din programul SAFE

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni, 11 mai, că Direcția Generală pentru Armamente a trimis invitații către firmele aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru fiecare proiect SAFE, în vederea participării la negocieri.

„Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt în derulare, comisiile de evaluare nominalizate și experții cooptați din cadrul structurilor MApN având deplina responsabilitate a derulării acestora, funcționând independent și acționând în mod imparțial și obiectiv, cu respectarea prevederilor legale incidente în domeniul achizițiilor publice”, a transmis MApN într-un comunicat.

Instituția mai precizează că proiectele au fost aprobate de CSAT și de Parlament, iar Direcția Generală pentru Armamente a trimis invitații către firmele aprobate să participe la negocieri.

MApN subliniază că evaluarea ofertelor este făcută independent și imparțial și insistă că nu va semna contracte dezavantajoase sau care ar încălca principiul folosirii eficiente a banilor publici.

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat, în ședință extraordinară, semnarea de către ministrul Finanțelor a unui acord de împrumut între Comisia Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE.

„După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia”, transmite Ministerul Finanțelor într-un comunicat.