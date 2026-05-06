Blocajul politic de la București riscă să trimită România într-o recesiune extrem de dură

După moțiunea de cenzură de ieri, din Parlament, România a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine politică care riscă să accentueze problemele economice. Într-un an 2026 marcat deja de provocări economice majore, semnalele pe care Bucureștiul le transmite acum piețelor externe sunt vitale pentru a menține economia pe linia de plutire și pentru a salva ratingul de țară, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames.

Nota de plată a acestei instabilități politice a început deja să fie tipărită. Piețele financiare reacționează întotdeauna primele, iar costurile se văd cu ochiul liber în viața de zi cu zi. Cursul de schimb leu/euro depășește record după record îndreptându-se vertiginos spre 5,3-5,5 lei/euro, punând presiune pe prețuri și pe buzunarele românilor. În același timp, dobânzile la care se împrumută statul s-au majorat rapid la cel mai ridicat nivel din UE.

„Corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase și, din păcate, vor fi extrem de costisitoare pentru toți românii”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Pericolul Junk, mai aproape ca oricând

Mai mult chiar, la Ministerul Finanțelor au ajuns deja avertismente clare de la marile agenții internaționale de rating. Aceste instituții au transmis semnale fără echivoc în ultimele zile, arătând că situația politică a României este monitorizată strict, în timp real.

Orice pas greșit sau ezitare în perioada imediat următoare poate atrage o decizie drastică, cu efecte directe într-o economie și așa vulnerabilă.

Potrivit analizei Frames, evitarea unei retrogradări a ratingului suveran la categoria Junk (țară nerecomandată investițiilor)– care ar scumpi și mai mult creditele pentru populație și companii – depinde exclusiv de capacitatea politicienilor de a arăta coerență. Altfel spus, predictibilitatea și stabilitatea sunt acum singurele argumente care pot calma investitorii.

„Sper că dl. Bolojan, în calitate de premier interimar și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, să asigure continuarea la timp a plăților și să își respecte fără excepție angajamentele publice. Și asta în condițiile în care disciplina financiară nu mai este doar o recomandare teoretică, ci o regulă de supraviețuire. Doar așa poate fi protejată capacitatea statului de a se finanța de pe piețele internaționale”, afirmă Negrescu.

Un punct de cotitură

Pentru România, anul 2026 reprezintă un punct de cotitură. Avem pe masă trei obiective strategice uriașe, care depind direct de stabilitatea din aceste zile.

Primul este implementarea completă a angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un program vital care ne oferă 10 miliarde de euro până în luna august.

„N-am reușit până acum să atragem decât o tremie din banii puși la dispoziție de Bruxelles. Dacă nu vom reuși să respectăm angajamentele de reformă, PNRR va rămâne în istoria României drept Planul Național de Reforme Ratate”, spune Negrescu.

Al doilea obiectiv vizează atragerea și utilizarea eficientă a banilor europeni din noul instrument SAFE, 16 miliarde de euro absolut necesari pentru înzestrarea armatei, pentru creșterea securității naționale și pentru extinderea autostrăzilor din zona Moldovei.

„SAFE nu e o conspirație, este o gură de oxigen pentru România din perspectiva securității naționale. Avem șansa de a ne relansa producția din industria de apărare și să continuăm autostrăzile. Și asta la un cost nesperat de bun. Cei 16,68 miliarde de euro sunt oferiți la o dobândă de numai 3% față de 7% cât se împrumută în mod normal statul și cu o perioadă de grație de 10 ani. Practic ne modernizăm armata și infrastructura cu un credit pe care îl vom plăti în 45 de ani de acum încolo”, arată analiza Frames.

Nu în ultimul rând, România trebuie să avanseze rapid în procesul istoric de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Acesta din urmă este un proiect vital pentru imaginea României în ochii investitorilor. Dacă îl ratăm, va fi greu să mai convingem pe cineva să ne finanțeze.

Potrivit analizei Frames, aceste mega-proiecte riscă să se blocheze dacă la Palatul Victoria nu va fi instalat rapid un guvern capabil să le pună în practică.

„Dacă nu vom avea rapid un guvern capabil să pună în practică aceste reforme, din păcate ne vom îndrepta spre o recesiune dură, pentru că piețele nu vor ezita să sancționeze România pentru acest derapaj politic. Pe investitori nu îi interesează lupta electorală, cine dă mai bine la televizor, ei fac calcule seci, concrete, bazate pe date predictibile nu pe sloganuri și promisiuni de mai bine’” a mai spus Negrescu.

„Sper ca dl. președinte Nicușor Dan să nu accepte nicio formulă guvernamentală care să nu includă aceste proiectele majore drept priorități, cu ține și termene asumate. Fără un program de guvernare cu un timeline concret, e puțin probabil ca acest plan de țară să devină realitate”, a mai spus managerul Frames.

Cum arată România economică post Bolojan

După ani întregi în care statul a cheltuit mult peste cât producea, primele luni din 2026 aduc o surpriză majoră pe frontul finanțelor publice. Deficitul bugetar s-a redus la jumătate.

Mai exact, gaura din buget a coborât la 21 de miliarde de lei în primul trimestru al acestui an. Pentru a înțelege amploarea corecției, trebuie amintit că în aceeași perioadă a anului trecut, statul era pe minus cu nu mai puțin de 43,6 miliarde de lei.

Ca pondere în Produsul Intern Brut, efortul de consolidare este și mai vizibil. Am coborât de la un deficit alarmant de 2,28% din PIB în martie 2025, la un nivel de doar 1,03% în martie 2026. Cum s-a ajuns aici?

Pe de o parte, statul a reușit să strângă mai mulți bani. Veniturile totale au crescut cu 12,3%, o performanță susținută masiv de încasările din TVA și din impozitul pe salarii.

Potrivit analizei Frames, este rezultatul campaniilor de digitalizare a ANAF, precum sistemele e-Factura și e-Transport, care au început să limiteze evaziunea fiscală și să aducă la suprafață economia gri.

Statul a pus frână cheltuielilor

În mod atipic pentru administrația românească, cheltuielile totale au scăzut cu 2,8% în termeni nominali. Ceea ce atrage cu adevărat atenția este o premieră pentru ultimii ani.

,„Observăm o corecție reală a cheltuielilor cu personalul bugetar și o plafonare a ritmului în care cresc cheltuielile rigide ale statului, un semnal că aparatul administrativ încearcă o cură de slăbire”, arată analiza Frames.

Odată cu disciplina bugetară, semnalele bune vin și din afara granițelor. Capitalul străin se întoarce ferm în România. După doi ani consecutivi de scăderi, investițiile străine directe (ISD) au avut un salt de 45% în 2025, atingând un prag solid de 8,1 miliarde de euro.

Vestea bună este că trendul se menține puternic și în acest an. În primele două luni din 2026, avansul investițiilor străine a fost de aproximativ 40%. Această dinamică demonstrează o redobândire clară a încrederii marilor companii internaționale în capacitatea Bucureștiului de a stabiliza mediul macroeconomic.

În plus, dezechilibrele externe, care au dat mereu bătăi de cap Băncii Naționale, se temperează. Deficitul de cont curent continuă să crească, însă ritmul a fost frânat brusc. Am trecut de la un avans uriaș de 34,4% în 2024, la doar 3,4% în anul 2025. Totodată, deficitul comercial de bunuri a început o ușoară corecție, scăzând cu 1,4%. Practic, importurile nu mai sufocă exporturile românești la fel de agresiv, acesta fiind efectul direct al unei politici fiscale mai prudente care a domolit consumul din import.

O schimbare de paradigmă se vede și pe marile șantiere de infrastructură. La prima vedere, valoarea totală a investițiilor publice din primul trimestru al anului 2026 a scăzut cu 13,5% față de anul trecut. Totuși, cauza principală este tăierea la jumătate a investițiilor finanțate direct din surse naționale. Trebuie subliniat că 2025 a fost un an bugetar complet atipic, marcat de plăți masive pentru a stinge arieratele adunate de primării prin programul „Anghel Saligny”.

În contrast, lucrările plătite de Bruxelles accelerează. Investițiile susținute din fonduri europene clasice și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au crescut cu 12,7%, ajungând la suma de 16,23 miliarde de lei.

„Această reorientare indică o strategie guvernamentală clară. Șantierele rămân deschise folosind prioritar bani nerambursabili sau împrumuturi europene ieftine, luând astfel o presiune uriașă de pe umerii bugetului de stat. E o veste bună dar care ascunde și un pericol major. Dacă acești bani europeni nu mai vin pentru că nu suntem capabili să facem reforme, majoritatea investițiilor vor fi stopate, iar riscul unei recesiuni economice majore va deveni unul cât se poate de real”, mai arată analiza Frames.