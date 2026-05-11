Senatorul PSD Radu Oprea acuză Guvernul interimar că a încălcat constituția

Senatorul PSD Radu Oprea a acuzat, luni, guvernul condus de premierul demis Ilie Bolojan de acțiuni ilegale, după ce Executivul a trimis la Monitorul Oficial o ordonanță de urgență privind industria de apărare după ce a devenit interimar.

Radu Oprea FOTO Inquam Photos / George Călin
„Guvernul demis Bolojan a trimis la Monitorul Oficial o ordonanță de urgență privind industria de apărare după ce a devenit Guvern interimar. Consider că această abordare este greșită și o spun pe baza textelor legale în vigoare”, a scris Oprea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, pe 4 mai, Guvernul a adoptat OUG privind investițiile în industria de apărare, în contextul programului european SAFE, act care, spune Radu Oprea, „a fost modificat substanțial chiar în ședința de Guvern față de forma inițial redactată”, ceea ce genera obligația unui nou aviz din partea Consiliului Legislativ.

Ulterior, pe 5 mai, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi. Tot pe 5 mai, Consiliul Legislativ a emis aviz negativ asupra OUG, care a ajuns la Secretariatul General al Guvernului cu aproximativ 4 minute înainte ca hotărârea Parlamentului să fie publicată în Monitorul Oficial. „Acest interval de 4 minute a fost invocat ulterior ca argument că procedura ar fi fost completată înainte de interimat”, a adăugat senatorul PSD.

„Pe 8 mai, Guvernul Bolojan, deja în exercițiu limitat, a repus OUG pe ordinea de zi, invocând art. 43 alin. 1 din HG 561/2009, susținând că nu readoptă actul, ci doar «ia act» de avizul negativ al Consiliului Legislativ. Constituția României, art. 110 alin. 2, este textul de referință: „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate.” Formularea nu lasă loc de interpretare — momentul determinant este votul Parlamentului, nu publicarea în Monitorul Oficial. Publicarea în MO are rol de opozabilitate, nu de producere a efectului constituțional al demiterii”, a argumentat senatorul PSD.

Potrivit acestuia, legea 90/2001, art. 26 alin. 3, prevede că Guvernul interimar nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege. Codul Administrativ, art. 597 alin. 3, merge mai departe și precizează explicit că interdicția vizează atât ordonanțele simple, cât și ordonanțele de urgență — eliminând orice posibilă interpretare extensivă.

„Această construcție procedurală reproduce logica Guvernului Orban din februarie 2020, când ordonanțe de urgență adoptate în noaptea dinaintea moțiunii de cenzură au fost ulterior atacate la Curtea Constituțională pe argumentul că urgența artificială creată de iminența demiterii nu constituie o situație extraordinară în sensul art. 115 alin. 4 din Constituție. OUG privind industria de apărare este un act de politică publică nouă, nu un act de administrare curentă. Indiferent de importanța strategică a programului SAFE și a investițiilor vizate — și această importanță este reală — calea aleasă este vulnerabilă din punct de vedere constituțional și riscă să compromită tocmai obiectivul urmărit”, a conchis el.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cu toate acestea, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.

Conform Constituției României, un cabinet demis gestionează exclusiv actele necesare pentru funcționarea zilnică a instituțiilor. Prerogativele puterii executive sunt restrânse drastic. Premierul Ilie Bolojan și miniștrii cabinetului său nu mai pot emite ordonanțe de urgență și nu au dreptul să propună proiecte de lege. Cu alte cuvinte, capacitatea aparatului guvernamental de a implementa reforme structurale sau de a adopta decizii strategice dispare complet până la învestirea unui nou guvern cu puteri depline.

