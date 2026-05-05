Memorandum pentru împrumutul de 16,68 miliarde euro prin programul SAFE, aprobat de Guvern în ședință extraordinară

Guvernul a aprobat marți, 5 mai, în ședință extraordinară, semnarea de către ministrul Finanțelor a unui acord de împrumut între Comisia Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE.

„Guvernul a aprobat, prin acest Memorandum, semnarea Acordului de împrumut (Instrumentul «Acţiunea pentru securitatea Europei» - SAFE) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 EURO, de către ministrul Finanțelor.

După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia”, transmite Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

Potrivit programului, România va încheia cu Comisia Europeană un acord de împrumut și un acord operațional în cadrul programului SAFE, care stabilesc condițiile finanțării și legătura cu implementarea planului de investiții.

Fondurile, disponibile până la 31 decembrie 2030, vor fi acordate în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor jaloane.

Comisia Europeană va acorda o prefinanțare de 15% (aproximativ 2,5 miliarde euro), care va fi dedusă ulterior din tranșe până în 2028.

Ministerul Finanțelor va gestiona fondurile, Cancelaria Prim-Ministrului va superviza planul, iar mai multe instituții (MApN, MAI, SRI, STS, SIE, SPP, Ministerul Transporturilor și ANP) vor implementa proiectele și vor asigura atingerea jaloanelor necesare pentru deblocarea banilor, adaugă ministerul citat.

Anterior, liderul AUR, George Simion, acuza coaliția de guvernare, inclusiv PSD, de un „jaf uriaș” în programul SAFE.

„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, a acuzat Simion într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Liderul AUR și-a întrebat urmăritorii de pe rețelele de socializare dacă ar trebui să mai voteze alături de social-democrați moțiunea împotriva Guvernului.