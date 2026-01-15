Manifestanții suveraniști, împiedicați de jandarmi să sară pe motociclistul Adrian Băzăvan, după ce acesta a proiectat celebra replică „Marș la Moscova” pe o clădire

Adrian Băzăvan, de la „Lupii Tricolori”, a proiectat mesajul care l-a făcut celebru, „Marș la Moscova!”, pe o clădire, în timpul protestelor din București, stârnind furia suveraniştilor.

Adrian Băzăvan, agresat de susținătorii lui Călin Georgescu după ce l-a confruntat public la mitingul de 1 Decembrie de la Alba Iulia, strigându-i „Marș la Moscova!”, nu putea lipsi de la protestele din Capitală, de joi seara. Membrul Asociației „Lupii Tricolori” a ajuns în zona protestelor pe o motocicletă, a oprit peste stradă de cei prezenți la manifestație şi a proiectat celebrul său mesaj pe una dintre clădiri, reglându-şi meticulos dispozitivul.

Gestul său a stârnit furia suveraniştilor, care scandaseră ceva mai devreme „Călin Georgescu președinte!”, câțiva dintre ei observându-l şi îndreptându-se spre el cu intenții nu tocmai pașnice. Din fericire, ai au fost opriți la timp de câțiva jandarmi, care au restabilit ordinea și i-au cerut, în același timp, lui Adrian Băzăvan să părăsească zona.

Întregul incident a fost filmat şi distribuit apoi pe rețelele de socializare, alături de un mesaj semnat „Lupii Tricolori” şi Adrian Băzăvan.

„Felicitări de Ziua Culturii Naționale! Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioții au încercat astăzi să ne confiște simbolurile naționale (Mihai Eminescu, Ziua Culturii, Piața Universității și Piața Victoriei), noi am ieșit să le reclamăm, cu tradiționalul “Marș la Moscova!”.

Adevărații patrioți:

1. Sunt mândri de România și recunoscători ei. Nu o hulesc.

2. Cred în Dumnezeu, dar nu îl coboară în politică.

3. Iubesc toți cetățenii României, indiferent de etnie, orientare sau religie. Resping categoric orice afirmație prezentă sau istorică care periclitează integritatea vreunui cetățean român pe criterii rasiale sau de altă natură.

4. Știu că legionarii și fasciștii au fost nu doar ucigași de cetățeni români, ci și trădători care au coalizat cu naziștii și cu maghiarii fasciști care ne-au luat Ardealul în 1940.

5. Știu că de la pașoptiști și făuritorii Mării Uniri încoace, marii români au luptat să aducă România ireversibil în centrul Europei, smulgând-o astfel din întunericul din est (otomani și ruși).

6. Știu că a fi român înseamnă a fi european. Iar acum este momentul de a participa mai puternic și mai asertiv la conducerea Europei, pentru a schimba lucrurile cu care nu suntem de acord. În Europa avem un loc la masă, și putem nu doar să ascultăm, ci să transformăm Europa conform viziunii noastre. Însă respingerea sau părăsirea Europei ne-ar face mai săraci, mai slabi și vulnerabili în fața adversarilor.

7. Își știu adversarii și istoria. Știu că NU Bruxelles și NU Kiev, CI moscova este cea ne-a furat pământul, ne-a omorât bărbații, ne-a violat femeile, ne-a împărțit în 2 state românești, ne-a adus comunismul pe tanc și ne-a schimbat identitatea.

8. Nu importă orbește ideologii străine (MAGA, MEGA, globaliști/soroșiști) și nu admiră conducători străini. Nu își caută legitimitatea la Washington, la budapesta sau la moscova.

9. Știu că este esențial să ajutăm Ucraina nu din generozitate, ci pentru că interesul național al României este să nu permitem, sub nicio formă, apropierea rusiei de noi. Iar Ucraina este cea care astăzi ține rusia departe de noi.

10. Vor unirea democratică a Republicii Moldova cu România. Nu sunt iredentiști și nu vor teritoriile altor țări, unde românii nu sunt majoritari.

Tot ce am văzut astăzi este gestul unor trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenții și cu nevoi reale. Conducătorii lor trădători, precum george simion, claudiu târziu, călin georgescu și diana șoșoacă, nu rezolvă niciodată problemele acestor oameni. Doar îi amăgesc și îi folosesc ca masă de manevră.

Ne luăm tricolorul înapoi!”, este mesajul Asociaţiei „Lupii Tricolori”.