Video Haos în fața Curții de Apel București: bărbatul care a strigat „Marș la Moscova” către Călin Georgescu, huiduit de susținători

Adrian Băzăvan, bărbatul care anterior a strigat „Marș la Moscova” către Călin Georgescu, a venit luni în fața Curții de Apel București cu un banner purtând același mesaj, provocând reacții violente din partea susținătorilor fostului candidat la prezidențiale. Evenimentul a fost supravegheat de forțele de ordine, iar atmosfera a fost tensionată între protestatar și grupul de susținători.

Luni, 15 decembrie, în fața Curții de Apel București, Adrian Băzăvan a afișat un banner cu mesajul „Marș la Moscova”, în semn de protest la adresa lui Călin Georgescu, care urma să se prezinte la instanță în cel de-al doilea dosar penal în care este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pe Facebook, Băzăvan a postat și un videoclip de la protest, însoțit de mesajul: „I-am supărat din nou pe trădătorul rus Călin Georgescu și pe mercenarii săi din Congo, așteptându-i la procesul de trădare națională cu mesajul nostru preferat. Marș la Moscova!”

Sursa video: Adevărul

Susținătorii lui Georgescu, mobilizați pe rețelele de socializare, au venit în fața instanței pentru a-i arăta sprijinul liderului suveranist. Aceștia au reacționat imediat la mesajul afișat de Băzăvan, huiduindu-l, arătându-i semne obscene și, ulterior, smulgând bannerul. Cu toate acestea, Băzăvan nu a răspuns provocărilor și a rămas calm, zâmbind pașnic.

Sursa video: Adevărul

Sute de oameni s-au strâns luni dimineață în fața Curții de Apel București, unde Călin Georgescu s-a prezent în jurul orei 13:30. La fața locului au fost mobilizate forțe de ordine, inclusiv jandarmi și polițiști, iar în fața intrării Curții de Apel București au fost montate garduri de protecție. Toți inculpații din dosar, inclusiv Horațiu Potra, vor fi aduși în fața instanței.

Adrian Băzăvan a devenit cunoscut după ce, pe 1 decembrie la Alba Iulia, i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” și a fost ulterior agresat de susținătorii acestuia. El a depus plângere, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, cercetările continuând.