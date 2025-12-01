Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat public pe Călin Georgescu la Alba Iulia de Ziua Națională, a explicat, într-un interviu acordat „Adevărul”, care au fost motivele gestului său și de ce îl consideră nociv pentru România pe fostul candidat la președinție.



Însoțit de armata sa de bodyguarzi și de câteva zeci de susținători, Călin Georgescu a ajuns luni dimineață, de Ziua Națională, la Alba Iulia. Sărbătoarea însă i-a fost umbrită de un bărbat care, în ciuda faptului că se afla în mijlocul simpatizanților fostului candidat la președinție, i-a strigat acestuia: „Marș la Moscova!”. În acel moment, mai multe persoane l-au atacat, însă a reușit să scape nevătămat. Se numește Adrian Băzăvan și conduce organizația „Lupii tricolori”.

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, Băzăvan a explicat că a ales să protesteze în aceastǎ manierǎ considerând cǎ Georgescu a încercat să confişte politic sărbătoarea de la Alba Iulia dedicată Marii Uniri.

„Pentru că suntem la Alba Iulia de Ziua Națională a României. Și regula de aur aici este că în această zi de unitate națională nu vin politicieni cu sloganurile lor în care nu credem cu toții. De fapt, în sloganurile lui Călin Georgescu crede o minoritate. Este o zi în care vorbim de Marea Unire din 1918. Au venit să zică sloganurile lor politice. Bun, atunci și eu, în aceeași manieră, civilizat și calm, mi-am exprimat și eu opinia alături de ei. Opinia mea fiind că Călin Georgescu nu este nici președintele ales de nimeni, ci este un trădător de țară, vândut Moscovei, vândut Rusiei, care vrea să facă rău românilor. S-au dus, au înghesuit Catedrala Reîntregirii, strigând acolo sloganurile lor politice. Îl duc pe Dumnezeu în deșert și, și toate simbolurile noastre”, a declarat Băzăvan pentru „Adevărul”.

„Rusia este țara care ne-a furat pământul”

Întrebat de ce îl consideră nociv pentru România pe Călin Georgescu, Adrian Băzăvan a explicat că, în opinia sa, acesta este vândut intereselor rusești, iar partidele care îl susțin sunt, la rândul lor, aliniate acestora.

„Stau la Monumentul Reîntregirii Neamului cu afișe cu Călin Georgescu și Cristela. Este Monumentul Reîntregirii Neamului, nu al unei persoane, al unui politician. Ne acaparează simbolurile noastre sfinte, cum ar fi tricolorul, cum ar fi Biserica, bunul Dumnezeu, credința. Călin Georgescu nu e un credincios. El este de fapt un eretic. Ne acaparează Ziua Națională, care este a noastră, a tuturor, indiferent ce opțiuni și viziuni politice avem. El face totul pentru a distruge statul român, pentru a distruge ordinea constituțională și pentru a ne aservi Moscovei. În momentul în care el vorbește de înțelepciunea rusească, în momentul când cei care îl susțin, cum au fost AUR și POT, votează în Parlament împotriva doborârii dronelor rusești inamice care intră pe teritoriul românesc, când ei susțin să nu se înarmeze România, deși la granița noastră se află un război, tot ce susțin ei este portavocea Moscovei. Tot ceea ce spun ei este în interesul Rusiei. Iar Rusia nu e o țară ca oricare alta. Este țara care ne-a furat pământul, ne-a omorât bărbații, ne-a violat femeile, ne-a împărțit în două state românești și în continuare ocupă cel de-al doilea stat românesc, de care Călin Georgescu nu vorbește niciodată, ci dă interviuri acolo jurnaliștilor care sunt pro-ruși. E timpul să mai ridicăm și gura, nu să stăm cu toții să ascultăm mizeriile pe care le debitează ei când ne confiscă simbolurile naționale”, a subliniat Băzăvan.

Potrivit lui Adrian Băzăvan, organizația pe care o conduce, „Lupii tricolori”, își propune să promoveze patriotismul în rândul tinerilor și încrederea în instituțiile fundamentale.

„Este o asociație și o firmă. Noi nu facem politică, cum fac alții, care zic că sunt patrioți. Noi promovăm dragostea de țară ca o mișcare culturală prin muzică, haine, modă, concerte, evenimente, astfel încât să facem dragostea de țară, s-o aducem și pe limba tinerilor. Poate că armata, Biserica și alte instituții care își fac treaba mai mult sau mai puțin nu au timp să comunice foarte bine pe limba tinerilor”, a afirmat Adrian Băzăvan, în interviul acordat pentru „Adevărul”.

Adrian Băzăvan depus plângere după ce ar fi fost bătut de susținătorii lui Georgescu

Adrian Băzăvan a depus plângere la scurt timp după ce a fost agresat de susţinătorii lui Georgescu.

„La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 10.00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit şi bruscat de mai multe persoane necunoscute”, au transmis autorităţile din judeţul Alba, potrivit News.ro.

A fost deschis un dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cercetările continuând pentru stabilirea stării de fapt.