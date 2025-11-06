Manelistul Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire după ce nu au fost găsiți acasă. Cei doi sunt condamnați la închisoare pentru tentativă de omor

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, nu au fost găsiți joi, 6 noiembrie, de polițiști la domiciliul lor pentru a fi duși la penitenciar, după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, polițiștii Serviciului Investigații Criminale au primit două mandate de executare a pedepsei emise de Tribunalul Argeș și au mers la locuința celor doi bărbați, de 35 și 33 de ani, însă aceștia nu se aflau acasă.

„Astăzi, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit, de la Tribunalul Argeş, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Căutările continuă în mai multe locații din zonă, inclusiv la prietenii și rudele celor doi.

Curtea de Apel Brașov a pronunțat joi, condamnarea definitivă a cântărețului de manele Dani Mocanu la 4 ani de închisoare, în dosarul privind tentativa de omor.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, fratele său și alți doi complici au bătut cu ranga și cu pumnii doi bărbați la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Una dintre victime a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă victimă a necesitat șase zile de îngrijiri medicale.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum Dani Mocanu îl ține pe un bărbat, în timp ce fratele său îl lovește cu o bară metalică. Victima a suferit o fractură de craniu și a fost internată la Spitalul Județean Argeș.

Deși imaginile sunt clare, manelistul a susținut că nu a participat la agresiune, ci a încercat să intervină pentru a calma conflictul.

Procurorii și partea vătămată susțin contrariul, arătând că implicarea sa a fost activă și directă.

După eveniment, Dani Mocanu a fost plasat inițial în arest la domiciliu timp de 1 an și 4 luni, apoi a rămas sub control judiciar.