Dani Mocanu, recompensat cu o diplomă de excelență de primarul unei comune din Bistrița-Năsăud. Zeci de mii de euro, cheltuiți pe o petrecere cu maneliști

Primăria comunei Lunca Ilvei din Bistrița-Năsăud, susținută de Consiliul Local, a cheltuit 80 000 de euro cu un festival local, organizat în weekend, în care cap de afiș au fost Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul, potrivit Bistrița Express.

Manifestarea, cu buget afișat pe site-ul primăriei de 400 000 de lei, s-a intitulat Festivalul Cântecului, Portului și Jocului Ilvean, deși principalii protagoniști n-au prea avut de-a face cu portul sau cu cântecul de pe Valea Ilvelor.

Primarul localității, Flaviu Lupșan, l-a recompensat pe manelistul Dani Mocanu, cu o diplomă de excelență din partea Primăriei Lunca Ilvei.

Edilul a mărturisit pe scenă că, pentru el, este „o onoare” acordarea disticției pentru controversatul manelist.

„O onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului…Gălăgia”

Rețelele sociale s-a umplut cui magini din momentul în care Dani Mocanu a primit diploma din mâinile primarului : „E o bucurie si o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului…Gălăgia” a strigat Mocanu:

Cântărețul de manele Dani Mocanu a scăpat, luna aceasta, de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, ca urmare a aplicării deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Hotărârea a fost pronunțată pe 7 august de Curtea de Apel Ploiești, conform portaljust.ro.

Mai multe comune din țară au sfidat perioada de austeritate pe care o traversează România organizând petreceri costisitoare cu maneliști.