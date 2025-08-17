Dani Mocanu scapă de dosarul penal pentru proxenetism cu ajutorul deciziei CCR privind prescripția

Cântărețul de manele Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, ca urmare a aplicării deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Hotărârea a fost pronunțată pe 7 august de Curtea de Apel Ploiești, conform portaljust.ro.

Cântărețul scapă astfel de închisoare cu ajutorul prescripției acordată de o decizie a CCR

Decizia pronunțată pe 7 august de Curtea de Apel Ploiești pune capăt unui proces urmărit îndeaproape de presă și public.

„În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 lit. c) şi d) cod penal, cu referire la Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26.04.2018 şi nr. 358 din 26.05.2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mocanu Daniel pentru săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, prev. de art. 213 alin. (1) penal, comisă în intervalul iunie 2016-01 februarie 2017, și spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, comisă în perioada 10 decembrie 2016-30 ianuarie 2017, ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale”, se arată în minuta judecătorească.

Anunțul că a scăpat de condamnare a fost făcut chiar de Dani Mocanu, la un concert, unde a urcat pe scenă îmbrăcat în salopetă portocalie, apropiată de cea purtată de unii deținuți din SUA, și cu o pereche de cătușe într-o mână.

„Am o veste bună pentru voi, în premieră. Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acest mandat. Vă iubesc”, le-a pus Dani Mocanu fanilor.

În primă instanță, manelistul a fost condamnat la șase ani și cinci luni de închisoare cu executare de magistrații Tribunalului Dâmbovița. În ianuarie, Dani Mocanu mai scăpase și de acuzația de constituire de grup infracțional organizat. În urma deciziei pronunțate pe 7 august, acesta scapă și de cea de proxenetism.

Cântărețul a fost implicat în trecut și în alte scandaluri

Cântărețul a fost implicat în trecut și în alte scandaluri, inclusiv prin colaborarea sa muzicală cu figuri politice, ceea ce a amplificat interesul mediatic în jurul cazului său.

În martie, Dani Mocanu și fratele lui au fost condamnați la închisoare pentru tentativă de omor. Decizia, însă nu este definitivă.

De asemenea, Dani Mocanu a fost inculpat, alături de alte nouă persoane, printre care și fratele său, Romario, într-un dosar pentru constituirea unei rețele prin care ar fi exploatat mai multe femei, vreme de șase ani, între 2011 și 2017.