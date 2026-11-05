Un bărbat care se dă drept călugăriță pentru a-i impresiona pe trecători și a obține bani a fost prins din nou de polițiștii locali, de data aceasta în Bacău. Cu o istorie de peste zece identificări în zonă și profituri de câteva sute de lei pe zi, „falsa măicuță” a recunoscut în fața autorităților că metoda începe să nu mai aibă același succes, dar nu renunță la obicei

Bărbatul și-a făcut un obicei din a aborda trecătorii purtând haine asemănătoare celor folosite de măicuțe și solicitând bani, mizând pe empatia și generozitatea oamenilor.

În ultima perioadă, acesta și-ar fi mutat activitatea și în alte localități, unde a fost depistat practicând aceeași metodă.

Reprezentanții Poliției Locale Bacău au remarcat că, deși schimbă orașele în care acționează, bărbatul nu renunță la ținuta devenită deja cunoscută agenților.

„Schimbă localitățile, dar își păstrează ținuta. Și, se pare, are mare încredere în credința și în generozitatea băcăuanilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Întrebat de la ce mănăstire este, „măicuțul”, cum l-au botezat polițiștii locali, a spus că folosește exemple care-i trec prin cap, respectiv Agapia, Văratec. De altfel, dialogul purtat cu oamenii legii este spumos.

A recunoscut că metoda nu mai are același succes

Bărbatul a recunoscut că oamenii nu mai sunt la fel de receptivi la solicitările sale.

„Nu prea mai pun oamenii botul”, a spus acesta, potrivit înregistrării publicate de Poliția Locală Bacău.

El a mărturisit că într-o zi câștigă din mila oamenilor între 300 și 400 de lei.

Multe întâlniri cu polițiștii locali

Cazul reprezintă a douăsprezecea identificare a bărbatului în județul Bacău, începând din 2023. Repetarea comportamentului nu pare să-l fi determinat să renunțe la metoda prin care încearcă să obțină bani de la trecători.

Astfel, ultima revenire în Bacău s-a încheiat cu un bilanț financiar pe minus: 150 de lei strânși într-o oră și o amendă de 200 de lei.