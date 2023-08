Falsă măicuță acuzată de înșelăciune. O femeie i-a plătit zeci de mii de euro pentru „noroc în dragoste”

O tânără în vârstă de 26 de ani a fost reținută pentru înțelăciune. Suspecta ar fi pretins că este măicuță și ar fi înșelat o femeie de 49 de ani, din Târgoviște, căreia i-ar fi solicitat bani pentru a o ajuta să rezolve problemele sentimentale pe care le are fiica acesteia.

„Din investigațiile efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada aprilie – august a.c., femeia, de 26 de ani, ar fi pretins că este măicuță și ar fi înșelat persoana vătămată, respectiv o femeie de 49 de ani, din Târgoviște, căreia i-ar fi solicitat bani pentru a o ajuta să rezolve problemele sentimentale pe care le are fiica acesteia. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au efectuat o percheziție domiciliară, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvâșirii infracțiunii de înșelăciune”, arată IPJ Dâmbovița.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și indisponibilizat bijuterii, telefoane mobile, 3.000 de euro și mai multe înscrisuri. Prejudiciul total creat se ridică la aproximativ 30.000 de euro.

„Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. Față de femeia cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, mai precizează IPJ Dâmbovița.

Înșelăciunea - inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.